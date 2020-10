300 Puten, Enten, Hühner, Tauben und Wachteln mussten sich den prüfenden Blicken der Preisrichter stellen. Sie wurden am Wochenende auf der Kreisschau des Rassegeflügelzuchtvereins Kaltenkirchen und Umgebung in der Marschweghalle ausgestellt. Das Interesse an der Schau war groß.