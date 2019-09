Rathaus bekommt einen Kubus

Kaltenkirchen

„Seine Arbeit hat durch Funktion, die flexible Nutzbarkeit der Räume und Wirtschaftlichkeit überzeugt“, sagte Bürgermeister Hanno Krause. Krause gehörte zum siebenköpfigen Preisgericht, bestehend aus vier unabhängigen Architekten, Bürgervorsteher Hans-Jürgen Scheiwe, dem Bauausschussvorsitzenden Thies Rickert und Bürgermeister Krause.

Architekt ging in Kaltenkirchen zur Schule

„Die Entscheidung fiel einstimmig aus“, so Krause, der sich besonders darüber freut, dass er Sieger ein ehemaliger Kaltenkirchener ist. „Er ist Kaltenkirchen zur Schule gegangen und hat mir nach dem Preisgericht erzählt, dass es ihm ein Bedürfnis sei, für seine Heimatstadt etwas zu tun“, sagte Krause. Martin Froh lebt und arbeitet mittlerweile in Hamburg, sein Architekturbüro heißt Winking Froh. Das Preisgerichtsverfahren verlief übrigens anonym. „Dass es einen Kaltenkirchener getroffen hat, war purer Zufall“, betonte Krause.

Zwei Drittplatzierte konnten nicht vollends überzeugen

Drei Architektenarbeiten wurden prämiert. Neben dem ersten gibt es noch zwei dritte Plätze. Diese beiden Arbeiten konnten nicht restlos überzeugen, waren aber so gut, dass sie zumindest prämiert werden sollten. Der Sieger erhielt eine Prämie über 4500 Euro, die beiden Drittplatzierten bekamen jeweils 2250 Euro. Auf der Bauausschusssitzung am Montagabend erläuterten die Architekten Matthias Baum, der das ganze Verfahren begleitete, und Markus Kaupert als ständig anwesender Vertreter des Preisgerichts die Entscheidung der Jury. Sie stellten auch die beiden drittplatzierten Arbeiten vor und erklärten, warum diese nicht überzeugen konnten. Die Mitglieder des Bauausschusses stimmten mit der Entscheidung überein und geben eine Empfehlung an die Stadtvertretung, den Umbau und die Erweiterung zu beschließen.

Haus in Holstenstraße 12 wird abgerissen

Die Vorgaben für die Erweiterung des Rathauses waren eindeutig: Angebaut wird rechts neben dem Rathaus entlang der Holstenstraße. Zu diesem Zweck soll das Haus in der Holstenstraße Nummer 12 abgerissen werden, das Grundstück gehört ohnehin der Stadt. Das dort ansässige Sanitätshaus wird innerhalb Kaltenkirchens umziehen. Die Abrissarbeiten starten im Januar. 29 zusätzliche Räume und eine Fläche für Ladengeschäfte im Erdgeschoss auf einer Gesamtfläche von 733 Quadratmetern sind vorgesehen. Unter anderem sollen Fraktionen, der Bürgermeister, eine IT-Anlage und Verwaltungsangestellte dort Platz finden.

Anbau wird ein selbstbewusster Kubus

Realisiert werden diese Vorgaben nun in einem kubischen Körper, der das bisherige Rathaus ergänzt, allerdings nicht das Thema des aus den 1980er-Jahren gebauten Hauptgebäudes aufnimmt. Es soll selbstbewusst als „neues Rathaus“ wahrgenommen werden. „Besonders überzeugt hat mich der Arkadenbau im Erdgeschoss. Dort wird Platz für Gastronomie und Ladengeschäfte sein“, so Krause. Das sei eine Bereicherung des öffentlichen Raums. Außerdem wird der Park hinter dem Rathaus einbezogen, auch dort könnten Lokale Außenplätze ansiedeln. Zwischen dem Alt- und dem Neubau wird es eine Fuge mit Blick auf den Park geben. beide Gebäude sind miteinander verbunden.

An- und Umbau kostet 2,6 Millionen Euro

Für das Auswahlverfahren wurden 15000 Euro ausgegeben, die bereits im Haushalt 2018 eingestellt waren. Die Gesamtkosten des Um- und Anbaus betragen 2,6 Millionen Euro, aufgeteilt auf vier Haushaltsjahre. 2021 könnte das erweiterte Rathaus fertig sein.