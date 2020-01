Wahlstedt

Wie Michael Franke, Sprecher der Polizeidirektion Bad Segeberg, am Freitag berichtete, hatte sich das Verbrechen am Donnerstagabend ereignet.

Demnach betrat gegen 21.40 Uhr ein unbekannter Mann den Verkaufsraum der Nordöl-Tankstelle in Wahlstedt und verlangte vom Tankstellenmitarbeiter unter Vorhalt einer auffallend großen und schwarzen Faustfeuerwaffe die Herausgabe von Bargeld.

Anschließend flüchtete der mit einer Skimaske maskierte Täter zu Fuß in Richtung Rendsburger Straße, also in Richtung Innenstadt. Ob dort womöglich ein Komplize in einem Auto auf ihn wartete, ist nicht bekannt. Von der Kieler Straße wäre auch die Autobahn schnell erreichbar.

So wird der Tankstellen-Räuber von Wahlstedt beschrieben

Das Opfer beschrieb den Unbekannten in der Befragung durch die Kriminalpolizei als etwa 1,75 Meter groß und hellhäutig. Bekleidet war er an diesem Abend mit einer dunklen Steppjacke und einer dunkelgrauen Jogginghose. Zudem hatte er laut Polizeisprecher „eine auffällige, gelbe Umhängetasche“ dabei.

Der Täter trug schwarze Handschuhe, schwarze Nike-Schuhe mit weißer Sohle und eine Jacke mit Kapuze, die er über den Kopf gezogen hatte. Er hat braune Augen, eine tiefe Stimme und sprach mit osteuropäischem Akzent.

Die Kriminalpolizei in Bad Segeberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die in der Nähe des Tatortes Beobachtungen gemacht haben, die zur Identifizierung des Unbekannten führen können. Hinweise nehmen die Ermittler jederzeit unter der Rufnummer 04551/8840 entgegen.

