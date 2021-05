Hasenmoor

Mit dem Programm "The Yellow Jacket Summer Sessions" will der bekannte Künstler Rea Garvey am Sonntag, 15. August, in Hasenmoor auftreten. Das teilte Melanie Poschinski, Sprecherin des Veranstalters Hockeypark Betriebs GmbH, am Mittwoch mit. Eintrittskarten wird es ab Freitag, 7. Mai, 10 Uhr online geben (www.strandkorb-openair.de).

Statt Internet-Show jetzt live auf der Bühne

Als Rea Garvey im März vergangenen Jahres seine "Yellow Jacket Sessions" erstmals im Internet ausstrahlte, konnte niemand ahnen, wie lange die Live-Durststrecke tatsächliche anhalten sollte, heißt es in der Ankündigung. "Das neue Format ging mit großartigen Talenten, Gästen und Performances zwar durch die Decke, doch hat das Wichtigste gefehlt: die Fans." In diesem Sommer geht Garvey mit der Show auf Deutschland-Tournee und schaut auf dem Flugplatz Hartenholm vorbei. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. "Rea Garvey legt sich sein gelbes Jäckchen schon mal bereit", erklärt der Veranstalter.

Konzerte von Mitte August bis Ende September

Der Sänger mit der markanten Stimme reiht sich ein in eine lange Liste von Musikern, die beim Strandkorb Open Air in Hasenmoor vor maximal 1500 Besucherinnen und Besuchern in 750 Strandkörben auftreten wollen. Bereits veröffentlicht wurden die Termine für Max Giesinger (14. August), God save the Queen (18. August), Hämatom (20. August), Philipp Poisel (24. August), Culcha Candela (28. August), Jan Delay (29. August), Helge Schneider und The Snyders (1. September), Max Mutzke (2. September), Doro Pesch (4. September), Gregor Meyle (5. September), Sasha (7. September), Strandkorb Olé mit mehreren Gute-Laune-Musikern (11. September), Die Söhne Hamburgs (15. September), Johannes Oerding (17. und 18. September), Daniel Wirtz (19. September), Pietro Lombardi (24. September) und Fritz Kalkbrenner (26. September).