Praktische Hilfe beim "Älter werden"

Bad Segeberg

Die Teilnahme an den vier Veranstaltungen, verteilt übers Jahr jeweils an einem Montag von 17 Uhr bis 18.30 Uhr, ist wie bisher kostenlos und ohne Anmeldung möglich. Diesmal geht es um pflegende Angehörige, um Demenz und um Erbrecht sowie abschließend um plattdeutsche Geschichten und Gedichte.

Ins Gespräch kommen

Die Anbieter möchten Mut machen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. „Wir möchten miteinander ins Gespräch kommen,“ so der einhellige Tenor von Tanja Barthel ( Pflegestützpunkt) und Diakonin Dorothea Kruse (Kirchliches Bildungswerk). „Anregungen bekommen und geben, vielleicht eine ganz eigene Sicht auf das Alter entwickeln.“ Die beiden Organisationen teilen sich die Kosten. Unterstützt werden sie durch ein Netzwerk von 14 Institutionen, nämlich von der Stadt Bad Segeberg mit ihrem Seniorenbeirat, der Gleichstellungsbeauftragten Beate Mönckedieck und der Behindertenbeauftragten Marianne Böttcher, der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Segeberg sowie der Lebenshilfe Bad Segeberg.

Mit von der Partie sind auch das Propsteialtenheim in Bad Segeberg, das Café „Kunterbunt“, die private Pflegeberatung „compass“, der Pflegedienst Mielke, der „Pflege up’n Dörp“ von Silke Möck, die Tagespflege „Veer Johrstieden“ und der Helferkreis der gemeinnützigen Gesellschaft „Die-Le Högersdorf“. Die Druckkosten für das Faltblatt hat die Sparkasse Südholstein übernommen.

Schuldgefühle bei der Pflege

Gestartet wird die Reihe am 2. März im Gemeindehaus der Marienkirche unter dem Stichwort „Wenn das Gewissen zur Last wird“ mit einem Referat der Psychologin Angelika Maßen, die seit vielen Jahren pflegende Angehörige berät. Sie wird Betroffenen Auswege und Hilfen aufzeigen für den Fall, dass die Schuldgefühle überhandnehmen, und will zu gesundem Egoismus ermutigen. Denn die Expertin weiß, dass man schnell handeln und Entscheidungen treffen muss, wenn Angehörige zum Pflegefall werden. „Es ist nicht nur körperlich erschöpfend, die Pflege durchzuführen oder zu organisieren. Gerade wenn die Eltern oder der Partner gepflegt werden, kommt es durch den Rollentausch zu einer ganz neuen emotionalen Herausforderung.“

Umgehen mit Demenz

Im zweiten Referat am 4. Mai wird das Thema Demenz erneut aufgegriffen mit dem Motto „Demenzfreundlich? So schwer ist das nicht!“ Sabrina Czechorowski vom Kompetenzzentrum Demenz wird im Gemeindehaus die Besucher mit praktischen Hinweisen versorgen, wie jedermann in seinem Umfeld Menschen mit Demenz unterstützen kann. Die Anbieter halten das Thema für wichtig angesichts des Umstands, dass in Deutschland aktuell rund 1,6 Millionen Menschen mit Demenz leben und die Zahl der Betroffenen weiter zunimmt. Am Ende des Referats können Zuhörer ein Zertifikat erhalten, das sie als kundige Demenz-Partner ausweist, so wie unter anderem Horst Rönnau vom Seniorenbeirat. Er hat sich schon in einem Kursus dieser Unterweisung unterzogen und weiß daher, wie mit Betroffenen umzugehen ist.

Erben und vererben

Am 31. August wird im Evangelischen Bildungswerk (Falkenburger Straße 88) das Thema „Erben und vererben“ behandelt. Einblicke ins Erbrecht bietet Rechtsanwalt Thomas Menzel von der Sparkassen-Finanzgruppe. Die Vortragsserie wird am 22. November im Gemeindehaus abgerundet mit der plattdeutschen Autorin Petra Wede aus Seedorf. Unter dem Titel „Wat mi so in de Mööt kümmt“ (Was mir so begegnet) bietet sie Geschichten und Gedichte für die Seele, „mal lustig, mal hintersinnig, aber immer mit viel Liebe zur plattdeutschen Sprache“.

