Die Tat hatte viele Festivalbesucher erschüttert und noch Wochen später beschäftigt: In der Nacht auf Sonntag, 1. September 2019, wurde die damals 19-jährige Frau von zwei bislang unbekannten Männern auf dem Gelände des Werner Rennens vergewaltigt. Die Tat ereignete sich in der Zeit von 1.30 bis 2.30 Uhr im Bereich des Campingplatzes C auf dem Flugplatz Hartenholm in Hasenmoor. Das Entsetzen unter den Festivalbesuchern war groß.

Beide Täter sollen im Alter zwischen 30 und 40 Jahren alt sein. Ein Täter mit grauem T-Shirt wurde vom Opfer als ungefähr zwei Meter groß mit schlanker, trainierter Statur beschrieben. Er soll einen Dreitagebart, sehr kurze dunkle Haare und Segelohren haben. Der zweite, mit einem roten T-Shirt bekleidete Täter, soll 1,80 Meter groß sein, einen Vollbart und einen dicken Bauch haben. Seine Haare seien kurz und von blond/brauner Farbe.

Männer sollten DNA-Probe abgeben

Auch die Veröffentlichung von zwei Phantombildern brachte der Polizei keine neuen Erkenntnisse. Das zuständige Amtsgericht Kiel ordnete daraufhin im November eine DNA-Reihenuntersuchung an. Eine nicht bekanntgegebene Anzahl an Männern wurde aufgefordert, eine DNA-Probe abzugeben. Anders als in anderen Kriminalfällen gab es keinen festen Termin beispielsweise in einer Sporthalle, wo die Männer eine Speichelprobe abgeben mussten.

Ergebnisse der Untersuchungen liegen in Kürze vor

Die Teilnahme am DNA-Test war freiwillig. Wer sich jedoch verweigere, müsse mit weiteren Überprüfungen rechnen, hatte die Polizei zu Beginn angekündigt. Nun steht die Untersuchung der DNA-Proben kurz vor dem Abschluss, wie Polizeisprecher Lars Brockmann auf Nachfrage erklärt. "Die letzten DNA-Vergleichsproben sind grade an das Landeskriminalamt zur Untersuchung gegangen", berichtet er. Mit einem Ergebnis werde in Kürze gerechnet.

