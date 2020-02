Mit neuem Konzept und Partner starten die Karl-May-Spiele auf der Messe „Reisen Hamburg 2020“ am Mittwoch ihre Werbeoffensive für die Wildwest-Saison mit dem Abenteuer „Der Ölprinz“: Erstmals präsentieren sich Kalkberg GmbH und Schleswig-Holstein Binnenland Tourismus an einem gemeinsamen Stand.

Reisemesse in Hamburg - Karl-May-Spiele starten Werbeoffensive

Von Michael Stamp