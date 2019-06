Bad Segeberg

Der zuletzt Ende der 1970er Jahre erneuerte Platz ist inzwischen einfach „auf“, wie die Hamburger Landschaftsarchitektin Katharina Marie Erzepky deutlich machte. Sie soll bis zum 19. August eine Planung für das Areal vorlegen. Die Stadt rechnet mit Kosten von rund 940000 Euro, von denen die Hälfte über Zuschüsse von Land und Bund finanziert werden sollen.

Fördergeld ist schon für Bad Segeberg reserviert

Unter dem Motto „Nachhaltige Stadtentwicklung – Stadt im Wandel“ konnten Projekte eingereicht werden, die der denkmalgerechten Erneuerung von Plätzen in historischen Ensembles dienen. Der Bad Segeberger Marktplatz passt in dieses Schema, da er sich vor der Marienkirche befindet – einer Gewölbebasilika aus dem 12. Jahrhundert. Das Fördergeld ist quasi reserviert; jetzt muss „Butter bei die Fische“, was die Planung angeht. So sollen Strom-, Wasser- und Abwasserleitungen für den Wochenmarkt im Erdreich versenkt werden.

Jede Woche muss der Bauhof ausbessern

„Ihr Markt funktioniert richtig gut“, lobte Planerin Erzepky die oft lebendig bevölkerte Fläche. „Aber das Pflaster zersetzt sich langsam.“ Derzeit erscheint der Bauhof einmal wöchentlich zum Ausbessern . Die unebenen Steine sind besonders für ältere Leute zu Stolperfallen geworden. Zu präsentieren hatte die Landschaftsarchitektin noch nichts. Sie stellte den gut 30 Zuhörern ihre Bestandsaufnahme vor und sammelte Ideen. „Ihr Markt hat richtig eine Haltung“, befand die Expertin. „Er sagt: Wir sind Bad Segeberg!“ Die Fläche strahle eine klare Struktur aus. Nur die Ränder in die diversen Teile der Fußgängerzone und in Richtung Dahlmannschule fransen etwas aus.

Pflasterung muss zur denkmalgeschützten Marienkirche passen

Womit der Platz neu gepflastert werden soll, ist noch offen. Fest steht, dass die Pflasterung aus Denkmalschutzgründen zur Marienkirche passen muss und zudem für Rollstuhlfahrer und Rollator-Nutzer ein barrierefreies Befahren ermöglicht. Stadtvertreter Heino Pfeiffer (BBS) plädierte für graues Großsteinpflaster, das er jüngst auf dem Marktplatz von Glücksstadt gesehen hat. Außerdem forderte er den Bau einer Toilettenanlage für Behinderte.

Juhls regt Indianerskulptur auf dem Brunnen an

„Der Brunnen auf dem Marktplatz sieht überholt aus“, befand Wolfgang Juhls (BBS). Er könne sich eine Indianerskulptur auf den Wasserspielen vorstellen, die bisher unter dem Spitznamen „Schnabeltassen“ laufen. Damit wird an Ex-Stadtvertreter Wolfgang Schnabel ( FDP) erinnert. Die Planerin ließ durchblicken, dass ein Abbau des Brunnens denkbar sei. Fontänen könnten auch direkt aus dem Boden kommen und an Markttagen abgeschaltet werden. Nur das idyllische Plätschern samt Sitzgelegenheit wäre dann vermutlich vorbei.

Stadt will Ausbaubeiträge vermeiden

Uwe Pawlowski schlug den Bau einer aufgemauerten Bühne vor – aber das würde dem Ziel der Barrierefreiheit zuwider laufen. Die Geschäftsinhaber möchten wiederum auch an Markttagen genügend Platz zum Schaufensterbummel. Ohnehin sind die Durchgänge aufgrund von Marktständen und der Außengastronomie sehr eng. Katharina Marie Erzepky hat eine Menge zum Nachdenken bekommen. Auch eine starke Begrünung wurde gewünscht. Eine wichtige Information für Anwohner: Die Stadt will vermeiden, dass sie Ausbaubeiträge zahlen müssen.