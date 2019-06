Eine offensichtlich stark betrunkene Frau hat gegen 12.08 am Donnerstag im Eingang des Rewe-Marktes am Flottkamp in Kaltenkirchen Hundeabwehrspray versprüht und damit einen Einsatz der Rettungskräfte verursacht. 13 Kunden des Marktes klagten über Atemwegsreizungen.