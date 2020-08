Oering

In seinem Garten an der Hauptstraße in Oering hat ein 87-jähriger Mann gegen 14.30 Uhr mit Feuer hantiert und sich dabei schwere Brandverletzungen zugezogen. Das bestätigt Polizeisprecher Nico Möller auf Nachfrage von KN-Online. Die Freiwillige Feuerwehr Oering wurde per Sirene alarmiert, da die Flammen auf das Haus überzuspringen drohte, wie es aus Feuerwehr-Kreisen hieß. Die Flammen waren schnell gelöscht.

Nicht der erste Einsatz bei dem Verunglückten

Der Rentner, der bei der Polizei und Feuerwehr durch einige andere Einsätze ähnlicher Art bekannt ist, musste von einem Notarzt und der Besatzung eines angeforderten Rettungshubschraubers versorgt werden. Er sollte, so die erste Information, in eine Klinik geflogen werden. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, werde noch ermittelt.

