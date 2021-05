Alveslohe

Maximal fünf Gäste aus höchstens zwei Haushalten dürfen jetzt auch in den Restaurants essen und trinken. Das sind die aktuellen Vorschriften. Am Montag, dem ersten Tag, hatten noch nicht viele Gäste das Angebot wahrgenommen. Dafür klingelte immer wieder das Telefon für Reservierungen. Und jedes Mal sagte Restaurant-Chef Johann Alt das Gleiche am Telefon: "Denken Sie an die drei Gs: Sie müssen getestet, geimpft oder genesen sein." Für die Außengastronomie gilt das allerdings nicht.

Geschäftsreisende benötigen keine Tests

Der Gastronom akzeptiert die Regelungen, auch wenn sie ihm ein wenig zu kompliziert klingen. "Warum können wir es nicht so machen, wie im letzten Sommer?", fragt er: "Das hat doch super funktioniert." Gut Kaden ist eigentlich ein Golfclub mit angeschlossenem Hotel und Restaurant. Und genau hier wird es tatsächlich etwas kompliziert.

Johann Alt erklärt: "Gäste von außerhalb müssen einen Test vorlegen, der nicht älter sein darf als 24 Stunden. Hotelgäste müssen sich nur alle drei Tage testen lassen. Und Geschäftsreisende benötigen überhaupt keinen Test. Die durften auch vorher schon drinnen essen."

Mitarbeiter erhielten volles Gehalt

Alt, der seit 1989 Pächter des Restaurants ist und ursprünglich aus Franken in Bayern stammt, freut sich trotzdem über den aktuellen Lockerungsschritt. "Es ist vor allem wichtig für meine Crew. Die wollen unbedingt endlich wieder bis zum Anschlag arbeiten." 14 Angestellte hat Alt. Sie mussten alle monatelang in Kurzarbeit geschickt werden. "Aber ich habe aufgestockt. Alle haben ihr volles Gehalt bekommen." Dafür habe er die Coronahilfen genutzt. "Das ist mir auch wichtig, ich habe eine ganz tolle Crew, die ich auch nach dem Lockdown behalten wollte." Gute Leute seien in der Gastronomie nur schwer zu finden.

Lesen Sie auch:So sind die Corona-Inzidenzen im Kreis Segeberg

Dieses Jahr wird wohl Minus-Geschäft

Auch die Gäste und die Golfer freuen sich über die Öffnung, erzählt Alt: "Endlich müssen sie nicht mehr im Regen sitzen, während die Hotelgäste drinnen essen. Das ist auch schwer zu vermitteln." Während sein Restaurant wegen des guten Sommers im letzten Jahr noch ein Plus-Minus-Null-Geschäft machen konnte, rechnet Alt in diesem Jahr mit einem Minus.

"Aber das halten wir aus. Das ist das Gute daran, wenn man älter und schon länger im Geschäft ist. Dann schafft man auch mal ein, zwei schlechtere Jahre." Und trotzdem freue er sich am meisten auf die Zeit, in der wieder alles normal laufen wird, also wie vor der Corona-Pandemie.