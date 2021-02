Wer am Mittwoch, 31. März, im Kreis Segeberg ab 12 Uhr seinen Notruf für Rettungsdienst oder Feuerwehr unter 112 absetzt, landet nicht mehr in der Leitstelle in Norderstedt (Kreis Segeberg), sondern in der Regionalleitstelle Elmshorn (Kreis Pinneberg). Für den Kreis wird die Sache teurer.