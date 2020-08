Henstedt-Ulzburg

Ohne Helm, Warnweste und Sicherheitsschuhe geht gar nichts auf der größten Baustelle im Kreis Segeberg. Zurzeit sind dort gut 100 Bauarbeiten und etliche Fahrzeuge, Kräne, Traktoren und Lastwagen im Einsatz, um bis zum Frühjahr 2022 den neuen Zentralstandort Nord der Rewe Group zu errichten. Auf dem 25 Hektar große Gelände nahe der Autobahn 7 in Henstedt-Ulzburg geht es laut und lärmig zu. Es werden Erde, Flüssigbeton und riesige Bauteile hin und her gefahren. In Spitzenzeiten, so Jochen Vogel aus der Rewe-Geschäftsleitung, werden 500 Arbeiter zeitgleich auf der Baustelle tätig sein.

Grundsteinlegung abgesagt, Richtfest soll gefeiert werden

Die Firmengruppe Max Bögl hat den Auftrag von Rewe erhalten. Baustart war Ende März. Aufgrund der Corona-Pandemie war eine offizielle Grundsteinlegung abgeblasen worden. "Aber das Richtfest werden wir im Frühjahr hoffentlich feiern können", betont Jochen Vogel. Man liege sehr gut im Zeitplan. Im zweiten Quartal 2022 soll der Neubau fertig sein. Dann werden die Rewe-Verwaltungsmitarbeiter von der Oststraße in Norderstedt nach Henstedt-Ulzburg umziehen. Zudem wird am neuen Zentralstandort für Norddeutschland ein riesiges Lager entstehen. An 204 großen Toren werden LKW abgefertigt und bringen Waren oder fahren sie von Henstedt-Ulzburg aus an die Rewe-Märkte im Norden.

250 neue Jobs entstehen laut Rewe

Insgesamt über 900 Angestellte sollen in Henstedt-Ulzburg ihrer Arbeit nachgehen. "250 neue Arbeitsplätze werden wir hier schaffen", betont Jochen Vogel. Eine Kritik von Gegnern der Rewe-Ansiedlung war, dass Rewe keine neuen Jobs schaffen werde, sondern die Belegschaft einfach nur von Norderstedt nach Henstedt-Ulzburg fahren muss. Das stimme nicht, betont Jochen Vogel. Alleine in der Verwaltung werden nach seinen Angaben 100 zusätzliche Mitarbeiter gesucht und eingestellt. Bewerbungen sind bereits jetzt möglich, betont Vogel. Interessierte sollten ihre Unterlagen an bewerbung@rewe-group.com senden. Das gelte auch für kommende Auszubildende. Rewe bietet unter anderem die duale Ausbildung an.

Keine Altlasten im Erdreich gefunden

Von den normalen Jobs ist zurzeit auf der Baustelle noch nichts zu sehen. Es geht eher rau zu, da wird auch schon mal gehupt oder geschrien, wenn jemand im Weg steht. Zu sehen sind im Moment als Erstes die 30 Meter hohen Brandschutzwände des Hochregallagers. Vorher musste der Höhenunterschied im Gelände von satten 14 Metern ausgeglichen werden. Bislang wurden 55.000 Kubikmeter Erde bewegt. Altlasten im Erdreich, so wie bei anderen Bauvorhaben in der Region, seien bis jetzt nicht gefunden worden. Alles laufe nach Plan. Dank der Fertigbauteile sieht die Baustelle fast täglich anders aus, in Windeseile stehen die Wände.

21 Unternehmen aus der Region sind beteiligt

Gestützt wird das Gebäude mit der Grundfläche von 90.000 Quadratmetern von rund 4.000 bis zu 25 Meter langen Pfeilern, die mit Hilfe eines Erdbohrers versenkt wurden. Unter anderem 21 Unternehmen der Region leisten ihren Beitrag an der Errichtung der Rewe-Zentrale. So komme der Flüssigbeton von Alsterbeton aus dem Henstedt-Ulzburger Ortsteil Rhen. Es werden rund 100.000 Kubikmeter Beton verbaut.

Natürlich ist auch die Corona-Pandemie ein Thema auf der Baustelle. "Grundsätzlich sind die Firmen selbst zur Einhaltung der Corona-Regeln verantwortlich", sagt Rewe-Sprecherin Daniela Beckmann. Bislang gab es keine Ausfälle wegen Covid-19-Infektionen, freuen die Verantwortlichen sich. Auch während des Lockdowns gab es keine Einschränkungen und alle Zulieferer konnten ungehindert loslegen.

Für die Rewe Group ist es nach Auskunft von Jochen Vogel der erste Bau dieser Art in Deutschland. In Henstedt-Ulzburg werden Verwaltung, Logistik und Schulungsmöglichkeiten an einem Standort konzentriert. Das sei bisher einmalig.

Auch die neue Bürgermeisterin besuchte die Baustelle

Bürgermeisterin Ulrike Schmidt und Wirtschaftsförderer Sebastian Döll waren vor kurzem auf der Baustelle, um sich ein Bild davon zu machen. Beide waren bei der Entscheidung für eine Rewe-Ansiedlung in Henstedt-Ulzburg noch nicht in Amt und Würden. Lange hatten Politik und Verwaltung bis zur Entscheidung pro Rewe gebraucht. Die Gegner der Ansiedlung gründeten eine Bürgerinitiative, weil sie einen Verkehrskollaps in Henstedt-Ulzburg befürchten. Rewe ließ sich in einem städtebaulichen Vertrag darauf ein, die Verkehre nur im Notfall - bei Sperrung der Autobahn - durch den Ort zu führen.

