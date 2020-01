Die Bürgerinitiative „Erhaltet das Stadtbild!“ in Bad Bramstedt hofft auf Unterstützung der Kommunalaufsicht, um den geschützten Baum an der Ecke Landweg/König-Christian-Straße in letzter Minute doch noch retten. Die Chancen sind aber gering, der Baum soll diese Woche gefällt werden.