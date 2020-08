Henstedt-Ulzburg

Nachdem Stemmle den Richtspruch aufgesagt hatte und gleich zwei Richtkränze per Kran über dem Rohbau schwebten, zersprangen die Schnapsgläser von Bürgermeisterin Schmidt und Handwerker Stemmle nach dem Wurf auf den Boden des Gebäudes. Der Tradition folgend soll das Glück bringen. „Zum Glück ist das Glas kaputtgegangen“, sagte Bürgermeisterin Schmidt nach der Prozedur. Da Schmidt noch weitere Termine hatte, verzichtete sie auf den beliebten Korn im Glas und stieß mit Sprudelwasser an.

Lange diskutiert über das Bauprojekt

Glück kann die neue Flüchtlingsunterkunft an der Lindenstraße brauchen, denn der Weg bis zum Richtfest war nicht einfach. Noch unter Bürgermeister Stefan Bauer hatten Verwaltung und Politik viele Diskussionen über die Kosten des Bauprojektes diskutiert und auch gestritten. Immerhin ging es um viel Geld. Erst im Januar 2019 stimmten die Mitglieder des Planungs- und Bauausschusses den Vorstellungen des Architekturbüros Nuckel zu. Haushaltsmittel in Höhe von über 2,2 Millionen Euro wurden bereitgestellt. Gefördert wird der Neubau mit knapp 270 000 Euro aus dem Topf „Soziale Wohnraumförderung“.

Anzeige

Widerstand der Nachbarn

Nicht nur in der Politik wurde diskutiert, auch die Nachbarn des Grundstückes, auf dem vorher heruntergekommene Schlichtwohnungen standen, versuchten mit allen, auch juristischen Mitteln den Bau zu verhindern. Ohne Erfolg. Seit Februar gehen die Handwerker ein und aus. Ende des Jahres sollen – wenn alles so klappt wie bisher – fast 50 Flüchtlinge dort eine neue Bleibe finden. Das Gebäude ist für Familien gedacht.

Weitere KN+ Artikel

Handwerker sind gut im Zeitplan

Es entstehen acht Wohnungen. Zwei der Wohneinheiten sind für acht Personen gedacht und können bei Bedarf durch Leichtbauwände in je zwei eigenständige Wohnungen für jeweils vier Personen umgebaut werden. Die Wohnfläche beträgt insgesamt 714 Quadratmeter. Das Architekturbüro Nuckel hatte verschiedene Vorschläge der Gestaltung gemacht. Es setzte sich der Entwurf durch, der einen kleinen Innenhof beinhaltet. „Das ist kein 0815-Bau“, sagte Vorarbeiter Malte Petersen. Das Gebäude passt sich dem ungewöhnlich geschnittenen Grundstück an. Das sei auch für die Handwerker mal etwas anderes, betonten die Profis. Trotz der Hitze der vergangenen Wochen seien sie gut im Zeitplan, sagte Petersen. Pünktlich zum Richtfest kam dann auch der Regen.

Weitere Unterkunft entsteht am Kirchweg

Am Kirchweg baut die Gemeinde eine weitere Flüchtlingsunterkunft, dort sollen allerdings ausschließlich Alleinreisende untergebracht werden. Es entstehen Ein-Zimmer-Appartements. Auf der Baustelle stehen noch die Erdarbeiten an. Grundsteinlegung und Richtfest sind noch nicht terminiert. Auch dort gibt die Gemeinde Henstedt-Ulzburg über 2 Millionen Euro aus. Der Neubau am Kirchweg schließt an eine bestehende Flüchtlingsunterkunft an.

Mehr Nachrichten aus dem Kreis Segeberg lesen Sie hier.