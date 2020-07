Trappenkamp

Gemeindevertreter, Feuerwehrleute aus Trappenkamp und den anderen Gemeinden des Amtes Bornhöved sowie Handwerker genossen trotzdem einen "stolzen Tag", wie es Feuerwehr-Urgestein Dietrich Zager formulierte.

"Das ist schon imposant!", sagte Zager, der sich mit Wolfgang Fischer noch gut an die Anfänge der Trappenkamper Wehr vor 60 Jahren erinnern konnte. Damals standen die Geräte in einem Betonunterstand der Firma Heuchert. Dass die Wehr jemals ein so großes Gebäude beziehen würde, wie es derzeit errichtet wird, habe sich damals niemand vorstellen können, stimmte Fischer zu.

Schon das vierte Feuerwehrhaus

Es wird das nunmehr vierte Feuerwehrhaus. Nach dem Heuchert-Bau war die Wehr erst in ein neues Feuerwehrhaus in der Erfurter Straße gezogen, auf der Rückseite der heutigen Gemeindewerke, und dann an den Ostlandplatz.

Eigentlich sei das Gebäude dort sehr gut gewesen, sagte Wehrführer Marco Dorwo. "Aber die Fahrzeughalle war zu klein für die heutigen Erfordernisse." Und für eine Erweiterung sei das Grundstück zu klein gewesen. "Man hätte das Jugendzentrum abreißen müssen."

110 junge und erwachsene Feuerwehrleute

"Dieses Haus reicht für die Anforderungen, die in den kommenden 20 bis 25 Jahren auf die Trappenkamper Feuerwehr zukommen", sagte Dorwo nun mit Blick auf den Rohbau. Für Versammlungen der 80 aktiven Feuerwehrleute und 30 Mitglieder der Jugendwehr sei ebenso genug Platz vorhanden wie für ein Drehleiterfahrzeug, das noch in diesem Jahr kommen soll, und ein weiteres Löschfahrzeug, das wohl irgendwann folgen werde.

Zudem sei mit dem Eigentümer des angrenzenden Gewerbegrundstücks gesprochen worden, dass die Gemeinde, wenn sie möchte, noch Land dazu kaufen könnte, um das Gebäude irgendwann doch noch zu erweitern.

Trappenkamp wächst um 700 Einwohner

Die Gemeinde werde ja weiter wachsen, erinnerte Bürgermeister Krille. Deshalb war 2017 beschlossen worden, Geld für einen Neubau in die Hand zu nehmen. Zurzeit habe die Gemeinde etwa 5300 Einwohner, bis 2025 solle diese Zahl auf 6000 wachsen.

Außerdem werde der Landesverein für Innere Mission die Seniorenbetreuung in der Gablonzer Straße noch erweitern. Bei der Rettung von bettlägerigen Menschen sei eine Drehleiter auch in niedrigen Stockwerken eine große Hilfe, erklärte Amtswehrführer Michael Dahlke.

Wehren wollen kooperieren

Dass die Trappenkamper Wehr nun mit dem größten Feuerwehrhaus im Amt eine Führungsrolle einnehmen werde, sieht Dahlke nicht. "Es kommt auf die Zusammenarbeit an. Alleine kann auch Trappenkamp nichts ausrichten", stellte Dahlke klar. Eine große Zahl an Fahrzeugen nutze nichts, wenn nicht genug Fahrer da sind – und dafür brauche Trappenkamp die Hilfe der Nachbarwehren. Dorwo stimmte dem zu.

Froh waren alle miteinander, dass der Baufortschritt im Zeitplan blieb. "Wir mussten uns an die Corona-Vorgaben des Ministeriums halten", sagte Architektin Christiane Feddersen. So durften immer nur halbe Baukolonnen arbeiten.

Auflagen bremsten Bauarbeiten

Manchmal kamen auch Zulieferer nicht rechtzeitig mit dem Material heran. Andererseits gab es keine Wetterprobleme und die Arbeiter waren motiviert, wie Jens Henningsen, Polier der Firma Heuchert, in seinem Richtspruch erklärte: "Wir scheuen keine Arbeit, dass könnt ihr seh’n, sonst würde der Bau hier nicht vor euch steh'n."

Bis zum Ende des Jahres, wie gehofft worden war, werde das vier Millionen Euro teure Gebäude aber doch noch nicht fertig, sagte die Architektin. Sie stellte die Einweihung für Februar oder März 2021 in Aussicht. Und dann, hofft Krille, kann hoffentlich die ganze Gemeinde wieder zusammen feiern – "wenn es geht".

