Die 58-jährige Larissa K. wird vermisst. Der Polizei zufolge soll sie am Sonntag um 21.15 Uhr zu Fuß das Psychiatrische Krankenhaus in Rickling verlassen haben und wurde Frau zuletzt am Montagvormittag in Bad Bramstedt im Bereich der Lessingstraße gesehen. Ein Foto der Vermissten ist im Artikel.