"Alle waren sicherlich sehr unterschiedlich im Umgang", betonte der jetzige Bürgermeister Karl-Heinz Panten bei einem Frühstück im Dorfhaus, zu dem Jubilar Robert Quade eingeladen hatte. " Robert ist gradlinig, offen und ehrlich", betonte Panten in Anwesenheit seiner Stellvertreterin Ingeburg Büge und der Kollegen aus dem Bauhof. Der Bürgermeister hob hervor, dass er von Quades Wissen über jeden Winkel der Gemeinde und den mit seiner Arbeit verbundenen Tätigkeiten sehr profitieren könne.

Immer gerne an der frischen Luft unterwegs

Der gelernte Sägewerk-Facharbeiter Quade stammt aus Kuhlen und kam vor einem Vierteljahrhundert der Liebe wegen nach Hartenholm. Mit der Anstellung als Gemeindearbeiter sorgte er für Ehefrau Heike und zwei Söhne. Mittlerweile gehören schon zwei Enkel zur Familie. Und Robert Quade ist immer noch gerne in der Gemeinde unterwegs. Er scheut sich dabei nicht vor Schmutzarbeit. "Das gehört dazu", sagte er, als er vom Leeren der Mülleimer, dem Wegräumen von Unrat oder dem Säubern von Abläufen erzählte. Er sei gerne zusammen mit seinem Kollegen Felix Stoltenberg an der frischen Luft unterwegs und hat beispielsweise alle "Bäume des Jahres" gepflanzt. "Vor 25 Jahren war es eine Kastanie", erinnerte er sich. Nur eine Baumpflanzung musste er ausfallen lassen.

Die Aufgaben haben sich geändert

Als Quade vor 25 Jahren in Hartenholm anfing, musste die Arbeit noch mit Muskelkraft erledigt werden. Sein damaliger Kollege Artur Warwas brachte manchmal Pferd und Wagen mit, wenn Schweres transportiert werden musste. Selbst die Festwiese an der Mehrzweckhalle wurde noch per Hand gemäht. Das Gras wurde in den Anhängern an Fahrrad und Moped abgefahren. Immer wieder war Robert Quade erstaunt darüber, was Leute alles in der Landschaft abladen. "Ein Sofa haben wir gefunden und zwei Geldschränke", erzählte er. Leider seien die Tresore leer gewesen. Auch das Ablesen von Wasserzählern oder die Viehzählung gehörte lange zu seinen Aufgaben. "Ich kenne fast jeden Keller im Dorf", hob er schmunzelnd hervor.

Seine Hobbys Fußball, Flohmärkte besuchen und Moped fahren pflegt Quade in der Freizeit. Da kam das Geschenk der Gemeinde zusammen mit einem zusätzlichen freien Tag bestimmt recht. Eine Urkunde zum Jubiläumstag gab es im geselligen Kreis. Und in der nächsten Sitzung der Gemeindevertretung am Mittwoch, 12. August, 19.30 Uhr, wird die Ehrung an gleicher Stelle auch noch öffentlich vorgenommen.

