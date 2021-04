Hasenmoor

Die Zahl der angekündigten Auftritte steigt weiter an und das musikalische Angebot wird immer breiter. Am Sonnabend, 4. September, kommen beim Strandkorb Open Air Metal- und Rock-Fans auf ihre Kosten. Sängerin Doro Pesch und ihre Band wollen den Besuchern des Livekonzertes auf dem Flugplatz Hartenholm einheizen. Der Vorverkaufsstart für die Eintrittskarten startet am kommenden Freitag um 12 Uhr.

Doro Pesch (Jahrgang 1964) ist in der Szene ein Star. Mit Hits wie „All We Are“ und ihrer Metal-Ballade „Für immer“ hat sie große Erfolge gefeiert. Die deutsche Sängerin wurde zunächst mit ihrer Band Warlock bekannt, ging aber Mitte der 90er Jahre eigene Wege. Das Strandkorb Open Air ist nicht Peschs erster Auftritt auf dem Flugplatz – dort war sie auch schon im Programm rund um das Werner Rennen 2018 zu hören.

Strandkorb Open Air in Hartenholm fast ausverkauft

Inzwischen sind für das Strandkorb Open Air schon ganze 18 Konzertabende geplant. Los geht es am 14. August, das Ende der Konzertreihe soll am 26. September sein. Auf der fünf Meter hohen Bühne spielen Max Giesinger, die Queen-Coverband God Save the Queen, Hämatom, Philipp Poisel, Culcha Candela, Jan Delay und Disko No.1, Helge Schneider und The Snyders, Max Mutzke, Doro Pesch, Gregor Meyle, Sasha, Strandkorb Olé mit verschiedenen Künstlern wie Mia Julia und Michelle, Die Söhne Hamburgs, Johannes Oerding an zwei Abenden, Daniel Wirtz, Pietro Lombardi und Fritz Kalkbrenner. Der Hartenholm Olé-Abend ist so gut wie ausverkauft.

Das Strandkorb Open Air soll Corona-konform über die Bühne gehen: Die Gäste der Livekonzerte sitzen immer zu zweit in einem zugewiesenen Strandkorb. Auf dem Gelände des Flugplatzes werden 750 dieser Sitzmöbel auf verschiedenen „Inseln“ aufgebaut, sodass maximal 1500 Besucherinnen und Besucher feiern können.