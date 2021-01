Oersdorf/Kaltenkirchen

Dr. Gerhard Braas, Historiker und stundenweise Lehrer an der Grundschule, hatte den Wettbewerb des Schleswig-Holsteinischen Heimatbundes an seine Schule getragen. „Er fragte, wer dabei mitmachen möchte und ich habe mich gemeldet“, erzählt Rosalie. Als es mit den insgesamt fünf Wettbewerben losging, war Rosalie noch acht – jetzt wird sie im April schon zehn. Landesweit gehörte sie zu jüngsten Teilnehmern.

Fünf Wettbewerbe insgesamt

Was eine Neunjährige an Plattdeutsch gut findet? „Na ja, zum Beispiel hört sich Schietbüddel doch viel besser an als Sch...beutel. Es klingt niedlicher, fast schon wie ein Kompliment“, erklärt sie. So richtig sprechen kann sie Plattdeutsch zwar nicht, dafür klappt das Lesen viel besser.

Anzeige

Lesen Sie auch:Schüler lasen auf Platt

„Zuerst hatte ich einen Wettbewerb in der Klasse, dann gegen die Schule“, erzählt Rosalie. Damals gab es noch kein Corona. Auch der Kreis- und der Regionalausscheid, die sie beide gewann, fanden noch unter ganz normalen Wettbewerbsbedingungen statt. Der Regional-Wettbewerb war in der Bücherei n Wahlstedt. Drei Geschichten musste die Schülerin lesen lernen, eine davon wurde dann für den Wettbewerb ausgelost. Anstrengend sei das nicht gewesen. „Ich habe ganz viel mit meiner Oma geübt“, sagt Rosalie. Die war selbst mal Lehrerin in der Lakweg-Grundschule und hatte den Wettbewerb „Schölers leest Platt“ früher immer begleitet.

Scheinwerfer nur vorstellen

Und dann kam im Dezember der große Landeswettbewerb. Der musste allerdings online stattfinden. „Der Mann, der den Wettbewerb geleitet hatte, meinte, ich soll mir vorstellen, dass ich in Kiel in einem großen Saal sitze mit ganz viel Publikum, leckerem Essen und Scheinwerfern, die auf mich gerichtet sind“, erzählt die Grundschülerin. Das mit der Vorstellungskraft habe zwar nicht so gut geklappt, das Vorlesen vor der Kamera hingegen war kein Problem. „Das dauerte auch nur ein paar Minuten.“ Die Vorbereitungen waren da schon ausführlicher: Fünf Texte musste die Neunjährige lernen, einer davon wurde wieder ausgelost. Das viele Üben hat sich gelohnt: Rosalie wurde die zweitbeste Plattdeutsch-Vorleserin ihrer Altersklasse in ganz Schleswig-Holstein.

50-Euro Gutschein und eine Urkunde

„Die ganze Schule ist mächtig stolz auf Rosalie“, sagt Dr. Gerhard Braas. Und auch Papa Lorenz Krüger ist stolz: „Ich bin beeindruckt von ihrer Disziplin, so viel zu üben. Jeden Abend hat sie die Texte gelesen, die sie dann bald schon auswendig konnte.“

Der Wettbewerb war auf jeden Fall eine schöne Abwechslung in der sonst eher tristen Lockdown-Zeit. „Mir fehlt die Schule auf jeden Fall“, sagt Rosalie. Zum Glück habe sie eine Freundin, die in ihrer Straße wohnt und deren kleine Schwester, mit denen sie ganz oft spielen kann.

Ach ja: Einen Preis gab es neben der Urkunde natürlich auch noch. Vom Sponsor, der Kreissparkasse Segeberg, gab es eine kleine leuchtende Schreibtafel und einen 50-Euro-Gutschein, der bei verschiedenen Onlinehändlern einlösbar ist – ganz im Sinne der aktuellen Situation.