Neuer Präsident wurde Ralf Hartmann-Paulsen aus Hasenkrug, wo der 56-jährige Landwirt auf einem 600-Hektar-Hof vor allem Kartoffeln aber auch Zwiebeln anbaut. Dass beim neuen Projekt die Wahl auf die Schulen fiel, kommt aber wohl hauptsächlich durch die beiden weiteren Vorstandsmitglieder, die selbst Lehrer sind. Der frühere Rektor der Grundschule Am Bahnhof, Volker Brüchmann aus Mönkloh, wurde zum Sekretär gewählt, der nun vor allem Protokolle schreiben muss. Clubmaster wurde der ebenfalls pensionierte Studiendirektor Christoph Lauff aus Bad Bramstedt.

Brüchmann erklärte, es reiche nicht aus, die Schulen mit neuester Technik auszustatten. Die Lehrer müssten damit auch umgehen können. Da gebe es erhebliche Defizite, so der vor zweieinhalb Jahren pensionierte Schulleiter. Das wisse er noch aus eigener Erfahrung. Lauff ergänzte, dass diese Defizite gerade durch die Corona-Pandemie sichtbar geworden seien. Interaktiver Unterricht übers Internet sei nicht überall gut gelaufen. Das hat auch Präsident Hartmann-Paulsen mit seinem eigenen Sohn erfahren. "Drei Lehrer seiner Schule haben sich vorbildlich engagiert, vom Rest haben wir die ganze Zeit der Schulschließung über nichts gehört."

Auch Young Carers werden weiter unterstützt

Die Rotarier wollen deshalb Seminare finanzieren, in denen die Lehrer an moderner Schulsoftware ausgebildet werden. Das soll in Zusammenarbeit mit dem Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH) in Kronshagen geschehen. Finanziert wird das Projekt über den Rotarier Hilfsverein Bad Bramstedt. In dem sind alle Rotarier des Bad Bramstedter Clubs Mitglied. Mit Vereinsbeiträgen und Spenden kommt der Verein auf jährliche Einnahmen zwischen 10.000 und 15.000 Euro, die dann für gemeinnützige Zwecke verwendet werden. Neben dem neuen Projekt unterstützt der Hilfsverein zurzeit noch die Young Carers, einen Betreuungsverein, der sich um Kinder und Jugendliche kümmert, die ihren kranken Eltern pflegen.

Die Bad Bramstedter Rotarier hatten die Young Carers 2010 selbst ins Leben gerufen, dann aber auf den Kinderschutzbund Segeberg übertragen. Auch der Schlosschor wird von dem Hilfsverein unterstützt. Er besteht aus an Demenz erkrankten Sängern, die regelmäßig im Schloss von Bad Bramstedt zusammenkommen, zurzeit wegen der Corona-Pandemie jedoch pausieren.

Nur zwei Frauen Mitglied

Die Rotary Club Bad Bramstedt zählt zurzeit 38 Mitglieder, 36 Männer und zwei Frauen. Der vor 29 Jahren gegründete Club trifft sich immer montags. Die Mitglieder hören dann Fachvorträge, beispielsweise aus dem Berufsleben einzelner Rotarier oder von eingeladenen Referenten, und planen ihre Projekte. Groß wachsen möchte der Club nicht. Einfach eintreten, ist ohnehin nicht möglich. Neue Mitglieder werden auf Empfehlung aufgenommen. "Wir sind eine nette Gemeinschaft", sagt Brüchmann. Aber ein paar Frauen könnten schon noch dazu kommen, und auch das Durchschnittsalter von 65 Jahren dürfte gerne etwas niedriger sein.

