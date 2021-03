Bad Bramstedt

Ausgegeben werden sollen diese auf Antrag an bedürftige Schüler, erklärte Clubmeister Christoph Lauff bei der Übergabe der ersten 15 Tablets an Schulleiter Dr. Holger Oertel und Astrid Kopetsch, Koordinatorin für IT und Medien.

Tablets für Kinder, die sie brauchen

"Wo kann ich mich zum Arbeiten zurückziehen", sei häufig die Frage von Schülerinnen und Schülern, die aufgrund des Lockdowns zu Hause arbeiten müssten, so Holger Oertel. Aus diesem Grund sei es wichtig gewesen, mobile Geräte anzuschaffen. Insbesondere Kindern, deren Eltern finanziell, beispielsweise durch Kurzarbeit, eingeschränkt seien oder die mehrere Geschwister haben, soll mit den Tablets geholfen werden, ihre Aufgaben erledigen zu können. Verteilt würden die Geräte auch mit Unterstützung des Elternbeirates. "Die wissen, wo es brennt", meint Oertel.

IT-Fachleute unterstützen Schule

Neben dieser Spende werde die Schule unter anderem unterstützt von den zwei Administratoren der Stadt, die beim Schulverband angestellt sind. Außerdem hätten an der JFS acht bis neun Kollegen, die über einen IT-Verteiler immer erreichbar sind, zusätzlich Betreuungsarbeiten im IT-Bereich übernommen, so der Oertel. "Eine zusätzliche Stelle für diese Arbeit wäre gut, damit die Betreuungsstunden nicht abgezwackt werden müssen", wünscht sich der Schulleiter.

Fünf Jahrgänge im Distanz-Unterricht

Derzeit besuchen 880 Schülerinnen und Schüler das Gymnasium, von denen die Klassen fünf und sechs sich im Wechselunterricht befinden. Die Klassen sieben bis elf werden gänzlich online zu Hause beschult, der Abiturjahrgang komplett im Präsenz-Unterricht. Nach seiner Hochrechnung, so Oertel, könnte derzeit etwa jeder achte Schüler auf einen schulischen PC zurückgreifen.

Den Anstoß für diese Spende gab Elleraus ehemaliger Bürgermeister Eckart Urban, der die Funktion des Schatzmeisters im Rotary-Club Bad Bramstedt innehat. Insgesamt 15.000 Euro schüttet der Bad Bramstedter Club jährlich an Spenden aus, die die 37 Mitglieder in die Rotary-Hilfe einzahlen.