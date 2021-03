Kaltenkirchen

Ihr darauffolgender Antrag auf der Bauausschusssitzung am Montagabend, dem Bürgermeister zu empfehlen, er solle die Fällgenehmigung zurückziehen, wurde mehrheitlich befürwortet und somit beschlossen.

Keine schriftliche Stellungnahme

Die Begründung des FDP-Antrags lautet: Für eine Fällgenehmigung in Ausnahmefällen muss auch der Naturschutzbeauftragte seine Zustimmung geben – als Bindeglied zur Politik. Und zwar schriftlich. „Wir stellen aber fest, dass der Naturschutzbeauftragte keine schriftliche Stellungnahme als Beteiligung abgegeben hat. Die Protokollunterlagen zu der Fällentscheidung enthalten darüber hinaus keinen Vermerk über die Beteiligung des Naturschutzbeauftragten“, erklärte FDP-Fraktionsmitglied Eberhard Bohn: „Damit ist die Genehmigung der Fällung nicht rechtmäßig ergangen.“

Genehmigung wird geprüft

Bürgermeister Hanno Krause räumte daraufhin ein, dass die Zustimmung des Naturschutzbeauftragten Karl Ratjen tatsächlich nur mündlich erfolgt sei. „Natürlich werden wir dieses Formverfahren prüfen“, versprach der Bürgermeister am Montagabend, betonte aber auch: „Die Fällgenehmigung wurde nur erteilt, weil vier Wohnräume und ein Raum im Souterrain zu stark beschattet werden. Hier geht es um die Würde und die Gesundheit von Menschen.“ Etwas früher in der Diskussion um die Buche an diesem Abend hatte Krause jedoch ebenso eingestanden, dass der Grund für den Fällantrag des DRK wohl ein anderer als die Beschattung gewesen sei: „Dass es sich hier vor allem um den Bau einer Terrasse handelt, drängt sich förmlich auf.“ Das sei auch ihm beim Ortstermin vor zwei Wochen klar geworden. Doch sei auch eine Verschattung nachgewiesen worden. „Das reichte aus, um die Fällung zu genehmigen.“

Bürgermeister zieht Genehmigung nicht zurück

Gestern erklärte Krause auf Nachfrage von KN online, dass eine schriftliche Zustimmung des Naturschutzbeauftragten nicht notwendig gewesen sei, allerdings eine schriftliche Anhörung. Karl Ratjen habe aber wegen Corona nicht ins Rathaus kommen wollen – und so sei die Zustimmung mündlich am Telefon mit dem Grünamt erfolgt. „Wir holen das jetzt aber schriftlich nach“, so Krause: „Ein Widerruf oder eine Rücknahme der Genehmigung kann wie die Genehmigung selbst nur auf einer Rechtsgrundlage erfolgen.“

Kritik an Naturschutzbeauftragten

Auch die Fraktion Pro-Kaki hatte einen Antrag gestellt: Der Bürgermeister solle die Genehmigung zur Fällung überprüfen. Wenn die Rechtslage es erlaubt, solle die Genehmigung zurückgenommen werden. Wenn nicht, solle das DRK bewegt werden, den Antrag auf Fällgenehmigung zurückzuziehen. Auch dieser Antrag wurde, wie der FDP-Antrag mit fünf zu vier Stimmen beschlossen.

Dass der Naturschutzbeauftragte der Fällung zugestimmt hatte, traf bereits bei der FDP-Fraktion auf Kritik. Auch Bauausschussvorsitzender Thies Rickert (Pro-Kaki) sagt: „Das hätte er nicht tun sollen. Hätte er nicht zugestimmt, wäre die Entscheidung im Bauausschuss diskutiert worden.“ Doch letztlich sei diese Entscheidung, auch laut Baumschutzsatzung, eine Verwaltungsangelegenheit. Das letzte Wort habe der Bürgermeister.

Einsicht ins Gutachten erwünscht

Zwar hatten die Fraktionen die Möglichkeit, Einsicht in die Akten der Stadtverwaltung zu nehmen. Doch das komplette Licht-Gutachten des DRK ist noch nicht einsehbar. „Es würde helfen, wenn das DRK das Licht-Gutachten für die Öffentlichkeit freigeben würde“, sagt Bauausschussvorsitzender Thies Rickert (Pro-Kaki). Ein Antrag an das DRK zur Einsicht sei in Arbeit. Das Gutachten erstellte die Firma Ulrike Brandi Licht GmbH in Hamburg.