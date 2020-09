Bad Segeberg

Marlene Hoffmann zeigt im Rahmen der SE-Kulturtage als "Featured Artist" in der Filiale der Sparkasse Südholstein an der Oldesloer Straße 24 noch bis Freitag, 25. September, 14 klein- und großformatige Gemälde.

Eines ihrer Bilder ziert die offiziellen Plakate der Kulturtage. "Ich wollte gerne in einer belebten Location ausstellen", sagt die 30-Jährige, die sich erst im Sommer als freischaffende Künstlerin selbständig gemacht hat. "Da kommen Leute hin, die sonst vielleicht nicht Ausstellungen besuchen."

Kunden der Sparkasse bestaunen das Werk

Kai Gräper, Leiter der Sparkassenfiliale, freut sich über die Exponate, denn die Sparkasse unterstützt als Sponsor die SE-Kulturtage. "Die Arbeiten von Frau Hoffmann sprechen viele Besucher an. Ihre Werke sind inspiriert von der schleswig-holsteinischen Natur, den Wäldern und vor allem dem Meer. Ihre besondere Technik fasziniert viele."

Marlene Hoffmann ist in Nordrhein-Westfalen geboren, besuchte nach ihrem Umzug nach Kaltenkirchen die dortige Waldorfschule und lebt jetzt mit ihrem Mann in der Kalkbergstadt. Sie hat immer schon mit Leidenschaft gemalt, versuchte sich nach dem Abitur als Modedesignerin und machte eine Ausbildung zur Versicherungskauffrau. "Kunst war aber immer da", beteuert sie.

Ein Mixed-Media-Artist unterm Kalkberg

In der Corona-Zeit sich selbständig zu machen, erforderte Mut; sie betont jedoch, dass sie in diesen Monaten nicht unglücklich war, denn sie erlebte eine Welle der Solidarität und viel Unterstützung. Als Mixed-Media-Artist arbeitet sie mit verschiedenen Materialien und da liegen ihre Schwerpunkte auf realistischen Meeresbildern aus Resin (Epoxidharz) sowie in der Acryl-Fließtechnik.

Harz und Härter werden in mehreren Schichten und Strukturen auf die Holzplatten gebracht und müssen dann jeweils mindestens 24 Stunden trocknen. Dieses Material aus dem Baubereich verarbeitet sie zu glasartigen spiegelglatten Oberflächen mit vielseitigen und spannenden 3D-Effekten. Die Künstlerin gestaltet in dieser Technik auch faszinierende Tischoberflächen und Tresen.

Verkäufe gehen auch nach Übersee

Über Facebook und Instagram verkauft sie bereits ihre Exponate ins Ausland, die deshalb englische Namen wie "Ocean Breeze", " Stormy Island" oder "Big Waves" tragen. "Ich habe sogar schon Bilder als persönliche Hochzeitsgeschenke angefertigt. Ein Bräutigam, der seine Braut auf Sylt kennengelernt hat, brachte mir eine Handvoll Sylter Sand und den verarbeitete ich dann in einem Bild. Natürlich verwende ich auch andere Pigmente und Gegenstände wie Treibholz, Muscheln und Steine, die Raum für Erinnerungen und Fantasie bieten", sagt sie.

