Kirchenmusiker Daniel Zimmermann am Cembalo und die deutsch-englische Rachel Harris, die das 2007 gegründete Hamburger Ensemble Schirokko leitet, an der Barockvioline faszinierten am Sonnabend mit bekannten und unbekannten Werken der Barockkomponisten Johann Sebastian Bach, Johann Georg Pisendel, Louis Couperin, Joseph Gibbs und Joseph Cassanéa.

Musik verbindet Menschen

"Gerade in diesen Zeiten ist uns wieder bewusst geworden, wie sehr wir uns nach Musik sehnen, denn seit den Anfängen der Zivilisation gilt, dass Musik eine starke Kraft ist, die Menschen verbindet. Wer gemeinsam musiziert und dem zuhört, ist gleichen Sinnes und so ist man 'unter Freunden', dem Motto dieses schönen Konzertes", sagten Rachel Harris. Beide Künstler haben schon mehrfach zusammen musiziert und überzeugten auch an diesem Abend mit höchster Qualität.

Grandioser Soloauftritt

"Wir sind sehr dankbar, dass es für uns wieder losgeht", freute sich der Kaltenkirchener Kantor Daniel Zimmermann. Das anspruchsvolle Konzert mit einem kontrastreichen Programm machte den Anfang mit der klangschönen Violinsonate G-Dur BWV 1021 von Johann Sebastian Bach. In wunderbarer Ausgeglichenheit und kontrapunktischem Gegenüber faszinierten beide Musiker bei dieser lebendig-erfrischenden Sonate.

Danach gab es einen grandiosen Soloauftritt von Rachel Harris mit der spannungsgeladenen Sonata à Violino Solo a-Moll von Johann Georg Pisendel. Dieser Komponist, dessen Stücke selten zu hören sind, war der bedeutendste deutsche Violinvirtuose des Spätbarock. Er lebte in Leipzig, Weimar und Dresden und wurde in Venedig, wohin ihn August der Starke schickte, von Vivaldi gefördert, der mehrere Werke für ihn schrieb.

Mit Leichtigkeit gespielt

Auch Daniel Zimmermann begeisterte solistisch mit dem dreisätzigen Prélude d-Moll des französischen Cembalisten und Violinspielers Louis Couperin, der im Kammermusikensemble des Sonnenkönigs Ludwig XIV. spielte. Viele seiner Kompositionen sind schwierig zu spielen, weil in ihnen keine Notenwerte und Taktstriche eingesetzt sind, was von den Interpreten gewisse musikalische Freiheiten verlangt. Das bewältigte jedoch Zimmermann mit Leichtigkeit.

Viel Beifall nach zwei Stunden

Mit sichtlicher Spielfreude und köstlichem Blickkontakt zueinander meisterte das Duo auch die mitreißende Violinsonate Nr. 1 in d-Moll des englischen Joseph Gibbs. Dieser bei uns recht unbekannte Komponist wurde 89 Jahre alt - ein biblisches Alter in seiner Zeit!

"Das war ein wunderbares Konzert. Ich habe beide Musiker schon mehrmals hier konzertieren gehört und bewundere ihre Virtuosität immer wieder", freute sich die Kaltenkirchenerin Petra Lefel nach dem fast zweistündigen Konzert und spendete am Ende zusammen mit den weiteren Besuchern dankbaren Beifall.

