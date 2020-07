Trafo- oder Gaskästen an Straßen müssen nicht grau oder grün und funktional aussehen. Die Schleswig-Holstein Netz (SH Netz) ließ deshalb im Amt Leezen mehrere kleine Gebäude von einem Graffitikünstler besprühen. Weitere Kunstwerke im Kreis Segeberg folgen.

Von Gerrit Sponholz