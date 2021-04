Kreis Segeberg

Er führt seine Hightech-Sonde schiebend vor sich her, erschnüffelt sogar kleinste Mengen Erdgas, teilte eine Sprecherin von SH Netz mit. Auf seinem Rücken misst das Gasspürgerät das Luftgemisch und schlägt sofort aus, sollte auch nur ein Minimum an Erdgas in der Luft sein.

"Erdgas an sich ist geruchslos", erklärt Netzcenter-Leiter Gerhard Petersen aus Kaltenkirchen und Bad Segeberg. Aus Sicherheitsgründen ist dem Gas ein Geruchsstoff beigemischt, sodass es beim Austritt nach verfaulten Eiern riecht. "Der Gasspür-Experte kann die allerkleinsten Mengen Erdgas finden, die Menschen nicht riechen könnten."

Meist nur kleinste Gasleitungs-Undichtigkeiten

Der Gasspürer lokalisiert, wenn sein Gerät ausschlägt, das Leck unter der Erde. SH Netz kümmert sich um die Beseitigung des Schadens. Rund 990 Kilometer Gasleitungen werden auf diese Weise im Jahr 2021 im Landkreis Segeberg überprüft.

"Unsere Gasspürer entdecken im Schnitt ein bis zwei Leckagen auf 100 Kilometer abgespürte Leitungen", sagt SH Netz-Pressesprecher Ove Struck. "Die Zahl der Leckagen wird an den Dachverband Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches gemeldet. Bei den meisten Leckagen handelt es sich um kleinste Undichtigkeiten, von denen keine Gefahr ausgehen kann."

Gas leichter als Luft

Diese Leckagen würden im Rahmen von allgemeinen Wartungsarbeiten abgedichtet. "Sollte einmal ein größeres Leck entdeckt werden, handeln wir natürlich sofort." Da Gas leichter als Luft sei und sich unter freiem Himmel sehr schnell verflüchtige, seien Leckagen in der Regel ungefährlich. Auch beim Einatmen bestehe keine Gefahr, da Erdgas ungiftig sei.

Lesen Sie auch: Darum wird das Heizen mit Gas in Schleswig-Holstein teurer

"Erst wenn sich eine größere Menge Erdgas in einem geschlossenen Raum anreichert oder aus einer Leitung austritt und ein bestimmtes Mischungsverhältnis mit Luft (Sauerstoff) erreicht ist, entsteht eine explosionsfähige Atmosphäre", sagt Struck. "Der kritische Bereich liegt vor, wenn Erdgas mit einem Anteil von rund vier bis 16 Prozent in der Umgebungsluft vermischt ist. Nur in diesem Bereich ist es zündfähig."

Dem Gas Warngeruch beigemischt

Für die Gasinnenanlagen sei in der Regel der Hausbesitzer und nicht der Gasnetzbetreiber zuständig. Dem Erdgas sei ein Warngeruch beigemischt, der dafür sorge, dass bereits kleinste Mengen, weit unter dem zündfähigen Bereich, in der Raumluft wahrgenommen werden könnten. "In diesem Fall ist für Durchlüftung zu sorgen und der Bereitschaftsdienst des Netzbetreibers zu informieren."

Lesen Sie auch: Heizung von L- auf H-Gas umrüsten

"Unfälle mit Erdgas sind fast so selten wie tödliche Blitzeinschläge", sagt Struck. Deshalb erfasse das Statistische Bundesamt sie seit einigen Jahren wegen Geringfügigkeit nicht mehr. Seit 1981 habe sich die Anzahl der Unfälle an Leitungen um 90 Prozent verringert, obwohl sich die Netzlänge im gleichen Zeitraum mehr als verdoppelt habe. "Auch die Unfälle mit häuslichen Gasinstallationen sind kontinuierlich zurückgegangen. So traten in den vergangenen 15 Jahren nur zwischen ein bis zwei Unfälle pro eine Million Erdgas-beheizte Wohnungen pro Jahr auf."

Bauteile manipulationssicher

Bei den wenigen Unglücken mit häuslichen Gasinstallationen im Zeitraum 2000 bis 2017 seien 56 Prozent auf Kunden-verursachte Mängel zurückzuführen, etwa Vorsatz, Leichtsinn, unsachgemäße Eingriffe oder unterlassene Wartung, sagt Struck.

Lesen Sie auch: Energiepreise: Strom war im zweiten Halbjahr 2020 günstiger, Gas jedoch teurer

Um der bewussten Manipulation der Gasanlage entgegenzuwirken, seien spezielle Bauteile verbaut, die eine Manipulation erschweren, indem sie den nicht bestimmungsgemäßen Gasaustritt selbstständig unterbrechen. Gasinstallationen lägen in nicht allgemein zugänglichen Räumen. Benutzt würden Sicherheitsverschlüsse.

Gasgeruchskarten an Kunden verschickt

Die SH Netz prüft laut Struck regelmäßig Hausanschlüsse und stellt Bauplanern Leitungsverläufe zur Verfügung. Erst 2019 seien an die Gas-Kunden Gasgeruchskarten mit Verhaltenshinweisen zugesandt werden. Ein Feld lässt sich freirubbeln, der typische Gasgeruch ist zu riechen. Monatlich würden die Hochdruckleitungen abgeflogen, um unerkannte Baumaßnahmen zu identifizieren.

Der Gasspürer ist zu Fuß unterwegs und schaut auch nach, ob vielleicht eine Gasleitung etwa durch einen Carport überbaut worden ist. Denn Asphalt oder Beton dürfen nicht über der Leitung liegen, sagt Struck. Kunden seien außerdem dafür zuständig, regelmäßig ihre Heizungsanlage zu warten.

Viele Dörfer im Kreis Segeberg auf Liste

Geprüft wird in diesem Jahr in Blunk, Boostedt, Damsdorf, Dreggers, Föhrden-Barl, Groß Rönnau, Henstedt-Ulzburg, Heidmoor, Hitzhusen, Kattendorf, Kisdorf, Klein Rönnau, Krems II, Mönkloh, Negernbrötel, Nehmten, Nützen, Oersdorf, Seedorf, Schackendorf, Schieren, Schmalfeld, Schwissel, Sievershütten, Stocksee, Struvenhütten, Tensfeld, Trappenkamp, Wahlstedt und Weddelbrook.

Ein Tablet zeigt dem Gasspürer die Lage der unterirdischen Leitungen an, die er akribisch abläuft. "Der Fachmann muss auch die Grundstücke betreten, um die Hausanschlussleitungen auf Sicherheit zu überprüfen. Er muss aber nicht die Häuser betreten", sagt Gerhard Petersen. Die Mitarbeiter könnten sich entsprechend ausweisen. Die nötigen Corona-Mindestabstände würden eingehalten.