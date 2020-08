Großenaspe

„Wo stellen wir uns hin? Am Kuchenbuffet“, da können fast alle Besucher die beiden Musiker gut sehen. „Das ist ja schon Publikum“, freut sich Reiner Wehle, als die Instrumente ausgepackt sind, der Notenständer steht und er sich im Garten umblickt. Wehle und vor allem seine Frau, die weltbekannte Klarinettistin Sabine Meyer, sind zwar ganz andere Auftritte gewöhnt, in festlichen Konzerthallen vor zahlreichen Besuchern. Aber das gibt es ja in Corona-Zeiten nicht, also sind die beiden Musiker zum Hauskonzert nach Großenaspe gekommen.

Nachbarn verzichteten aufs Rasenmähen

15 Flüchtlingshelfer vom Boostedter Café Welcome sitzen im Garten von Waltraud Tarnow-Pahl, 67, in Freiweide. Vor dem Haus rauscht der Verkehr auf der Landstraße von und nach Neumünster, hier, auf dem Rasen, hinter einem tief hängenden Ast, herrscht Stille, die nur ab und zu ein Hahn aus dem Nachbargarten unterbricht. Die Gastgeberin hatte die Nachbarn extra gebeten, an diesem Nachmittag aufs Rasenmähen zu verzichten.

Ein wenig Gewusel gibt es trotzdem: Der NDR dreht eine Reportage, die Musiker werden von einem kleinen Stab begleitet. Ihr Auftritt gehört zum Schleswig-Holstein Musikfestival ( SHMF). Die Veranstalter müssen in diesem Jahr auf die großen Konzerte verzichten; stattdessen bescheren sie „ Glücksmomente“. Unter diesem Motto geben drei namhafte Klassik-Künstler jeweils zwei Hauskonzerte. Zwei der sechs Auftritte hat ein Radiosender verlost, die anderen gehen an Ehrenamtler: „Wir wollen danke sagen den Menschen, die sich in Corona-Zeiten engagiert haben“, erklärt Hannah Bregler, beim SHMF für die Konzertplanung zuständig.

Ein Café für Flüchtlinge

Waltraud Tarnow-Pahl engagiert sich seit 2015 in Boostedt in der Flüchtlingshilfe. Damals kamen viele nach Boostedt: „In der Kirchengemeinde haben wir überlegt: ‚Was kann man machen?‘“, erzählt sie. Daraus entstand das Café Welcome, wo die Flüchtlinge alle 14 Tage Kaffee, Tee und vor allem Gespräche fanden.

Seit dem Lockdown finden diese Treffen nicht mehr statt, aber Tarnow-Pahl hat anders weiter gemacht. Sie hat zu Ostern für die Obdachlosen-Unterkunft in Neumünster gebacken, jetzt gerade packt sie mit ihren Kolleginnen vom Café „Hoffnungspakete“: Schuhkartons mit Nützlichem und Schönem für Flüchtlinge. Waltraud Tarnow-Pahl zeigt, was sie für einen männlichen Flüchtling eingepackt hat: Kaffee, Shampoo, Creme, Schokolade und Socken. „Mir ist aufgefallen, dass die Flüchtlinge keine Strümpfe haben und im Winter barfuß laufen“, erzählt sie. Ganz besonders wichtig ist ihr ein persönlicher Gruß im Päckchen: eine Karte mit guten Wünschen, von Hand auf englisch geschrieben.

Klassische Musik unter freiem Himmel

Zum Packen und Kaffee trinken haben sich die Café-Ehrenamtler schon eine Stunde vor dem Konzert in Tarnow-Pahls Garten getroffen. Die Atmosphäre ist entspannt, als die Musiker eintreffen. Sie haben „Literatur nur für den kleinen Kreis“ mitgebracht, erläutert Reiner Wehle:, Klarinetten-Duos eignen sich eher für einen überschaubaren Rahmen. Musik von Carl Philipp Emanuel Bach, von Francis Poulenc aus dem frühen 20. Jahrhundert und Mozarts „Kegelduette“; als Zugabe spielen sie die Arie „Ein Mädchen oder Weibchen“ aus der Zauberflöte. Eine knappe Viertelstunde lang erklingt im Garten in Freiweide klassische Musik, von echten Meistern dargeboten. Die Nachbarn stehen hinter dem Zaun und lauschen. „Ein wunderschönes Konzert“, schwärmt Waltraud Tarnow-Pahl hinterher: „Das hätte ich ja nicht gedacht, dass in meinem Garten mal so etwas stattfindet“.

Zwei Wochen vor dem Auftritt hatte das SHMF bei ihr angerufen und den Besuch angekündigt. „Dann muss man das erstmal organisieren“, erklärt sie. Die „ Glücksmomente“-Idee, dass die Künstler im Wohnzimmer vor einem Ehepaar auftreten, kam für Waltraud Tarnow-Pahl gar nicht erst in Frage: Sie trommelte die Helfer des Café Welcome zusammen und stellte Stühle in ihren Garten. Und wenn es geregnet hätte? „Ich habe keinen Plan B gehabt“, sagt die Gastgeberin.

Sabine Meyer trinkt noch einen Kaffee mit Waltraud Tarnow-Pahl, dann ziehen die Künstler und die Organisatoren ab, sie fahren zum nächsten Glücksmoment nach Elmshorn. Die Zuhörer bleiben sitzen, sie werden jetzt weiter Hoffnungspakete packen.

