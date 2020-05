Bad Bramstedt

Rosana Nicolo ist gelernte Familien-, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin. Ihre Aufgabe ist es, sich um die ganz Kleinen bis zum Alter von drei Jahren zu kümmern. Ihre „aufsuchende Arbeit“ beginnt manchmal schon, wenn das Kind noch gar nicht geboren ist. „Ich gebe den Eltern Tipps im Umgang mit dem Säugling, berate über gesunder Ernährung, helfe bei Schrei-Babys, bespreche mit den Eltern Erziehungsfragen“, schildert die Sozialarbeiterin ihre Tätigkeit. „So lerne ich die Familien kennen und natürlich verschließe ich die Augen nicht, wenn die Eltern auch für die größeren Geschwisterkinder Unterstützung brauchen.“

Kein Balkon, kein Garten und die Spielplätze sind gesperrt

Eine Familie kennt Nicolo schon seit Jahren. Den Namen will sie nicht nennen: Datenschutz. Und die Mutter, Anfang 30, möchte auch nicht in der Zeitung genannt werden. Wir nennen sie deshalb Lisa Meyer. Sie wohnt in einer 90-Quadratmeter-Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Bad Bramstedt. Ihre fünf Kinder sind fünf Monate, zwei, drei, zehn und zwölf Jahre alt. Die Wohnung hat keinen Balkon, geschweige denn einen Garten.

„Die Mutter ist sehr bemüht um ihre Kinder. Sie geht oft an die frische Luft mit den Kindern“, berichtet Rosana Nicolo, aber viel unternehmen können sie nicht. Das war auch schon vor Corona so, ein Auto hat Lisa Meyer nicht, und Bad Bramstedt ist mit seinen 15.000 Einwohnern eben auch nur eine Kleinstadt mit beschränktem Freizeitangebot. Doch nun sind auch noch die Spielplätze gesperrt. „Das Wohnzimmer ist die Spielwiese“, weiß die Helferin, die die Familie wegen der Kontaktsperre selbst nicht mehr besuchen darf. Sie hält nur regelmäßigen telefonischen Kontakt zu der Mutter.

Selbstkochen teurer als Schulmahlzeit

Fünf Kinder auf engem Raum bedeutet Dauerstress, zumal auch Schule und Kita schließen mussten, die Kinder damit rund um die Uhr zu Hause sind. Und die Schließungen haben auch finanzielle Folgen für die Familie, die auf Arbeitslosengeld II angewiesen ist. Für die Mahlzeiten der Kinder in Kita und Offener Ganztagsschule muss Ute Meyer nur 1 Euro bezahlen. „Nun kocht sie selbst. Das ist für 1 Euro aber nicht möglich, zumal die Tafel auch noch geschlossen ist“, berichtet die Kinderpflegerin.

Kein PC und Drucker für die Hausaufgaben

Wegen der Schulschließung schicken die Lehrer ihre Aufgaben per E-Mail oder dem Schulprogramm I-Serv an die Kinder. Bad Bramstedts Bürgermeisterin Verena Jeske hatte erst in der letzten Woche vor dem Schulverband verkündet, dass das problemlos funktioniere.

Zumindest auf Lisa Meyer und ihre Familie trifft das nicht zu. Die beiden älteren Kinder haben Smartphones, außerdem gibt es noch ein Tablet in der Wohnung. Das ist alles. Während in anderen Haushalten die Aufgaben am PC oder Laptop bearbeitet werden, können die Kinder von Lisa Meyer die Aufgaben nicht einmal ausdrucken, um sie dann mit dem Füller zu bearbeiten.

Corona-Familienhilfe und #SHbleibtstark So können die Leserinnen und Leser spenden Auf dieses Konto können Sie spenden: Diakonisches Werk Schleswig-Holstein bei der Evangelischen Bank eG unter der IBAN: DE 48 5206 0410 0406 4038 24, Stichwort: Corona-Familienhilfe. Wer eine Spendenbescheinigung möchte, sollte bitte Namen und Adresse angeben. Wir freuen uns über jeden Cent und Euro! Hotline für Spender und Bedürftige geschaltet Die Diakonie hat unter der Nummer 0800-7662476 eine kostenfreie Spenden-Hotline geschaltet, an die sich sowohl Hilfesuchende als auch Spender wenden können. Besetzt ist die Hotline montags bis donnerstags von 9-12 Uhr und 13-16 Uhr, freitags von 9-13 Uhr.

Das Smartphone ging auch noch kaputt

Was vor allem fehlt, ist deshalb ein Drucker, der sich über Smartphones und Tablet ansteuern lässt. Mit Tintenpatronen würde er um die 170 Euro kosten, hat Nicolo schon einmal ausgerechnet. Zu allem Überfluss ist nun auch noch das Smartphone des zweitältesten Kindes heruntergefallen und zerbrochen. Reparieren lohnt nicht, ein neues kostet rund 130 Euro.

Die Familienhelferin hat Lisa Meyer auf die Hilfsaktion #SHbleibtstark der Kieler Nachrichten, der Segeberger Zeitung und der Diakonie aufmerksam gemacht. Hier könnte sie finanzielle Hilfe für die Anschaffung der Geräte bekommen. Rosana Nicolo muss aber noch Überzeugungsarbeit leisten. „Es fällt der Mutter schwer, fremde Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das erlebe ich immer wieder auch bei anderen Familien“, sagt die Helferin.

