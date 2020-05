Endlich ein Laptop für die Schulaufgaben!

Kaltenkirchen

Das Notebook war allerdings nicht das einzige, mit dem Friedrich Keller von der Diakonie Familie Mollenhauer überraschte. Zusätzlich gab es noch jeweils zwei Gutscheine für Famila und H&M.

"Ich freue mich so sehr darüber, das ist eine große Hilfe", sagt Sabrina Mollenhauer, die mit ihren beiden Söhnen in Kaltenkirchen wohnt: "Jetzt kann ich den Kühlschrank und die Tiefkühltruhe füllen." Auch die Gutscheine für H&M kommen zum richtigen Zeitpunkt: "Der Kleine kommt diesen Sommer in die Schule und kann neue Kleidung gut gebrauchen", sagt die alleinerziehende Mutter. Vor allem sei es auch mal toll, etwas Neues zu kaufen.

Hilfsangebote nach Bericht

Ihr zehnjähriger Sohn Maxim kann jetzt endlich die Zusatzaufgaben machen, die von der Schule seit Wochen online verteilt werden. "Und er kann an den Videokonferenzen teilnehmen, das ging bislang nicht", freut sich Mollenhauer: "Ich bin wirklich sehr dankbar. Toll, dass es so viele Menschen gibt, die spenden."

Der Bericht über Familie Mollenhauer bei KN-online habe auch schon einige positive Wirkungen erzielt. "Meine Nachbarin hat mich daraufhin angesprochen und mir angeboten, für mich Lebensmittel einzukaufen", erzählt die Mutter. Über Facebook sei ihr Kinderkleidung angeboten worden. Mollenhauer ist von der Hilfsbereitschaft gerührt, kann es kaum fassen. "Es ist schön zu merken, dass man Hilfe bekommt." Um Hilfe zu bitten, falle ihr allerdings schwer.

Laptops sind Mangelware

Auch Friedrich Keller freute sich, die Sachen im Namen von #SHbleibtstark übergeben zu können. " Laptops sind das Thema. Viele brauchen welche, aber es gibt zur Zeit kaum noch günstige zu kaufen." Die Diakonie versuche aber alles. Sind welche da, können sie auch schnell und unbürokratisch übergeben werden. So im Fall der Familie Mollenhauer.

