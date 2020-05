Kaltenkirchen

Kaum sehen Maxim (10) und Michel (6) draußen einem Baum, klettern sie auch schon an ihm hoch. Stillsitzen oder langsam gehen – das funktioniert an der frischen Luft nicht. Die beiden Jungs haben einen starken Bewegungsdrang. „Wir sind jeden Tag draußen. Wir waren jetzt auch schon zwei Mal im Skaterpark“, erzählt die 34-jährige alleinerziehende Mutter Sabrina Mollenhauer aus Kaltenkirchen. Dass die Spielplätze wieder geöffnet sind, ist für sie und ihre beiden Jungs ein Segen.

Corona-Pandemie : Schere bei Bildung geht weiter auseinander

Die vergangenen zwei Monate waren für das Dreiergespann eine echte Herausforderung – in jeder Beziehung. Sabrina Mollenhauer lebt von Hartz IV, arbeitet abends als Reinigungskraft und verdient so rund 300 Euro im Monat dazu. Ihre beiden Söhne zieht sie alleine groß. „Die Corona-Pandemie und der resultierende Shutdown können gerade bei Familien, die schon zuvor benachteiligt waren, zu großen Problemen führen“, berichtet Friedrich Keller, Pressesprecher der Diakonie Schleswig-Holstein. „Vor allem im Bildungssektor geht die Schere jetzt immer mehr auseinander“, so Keller.

Kein PC für die Schulaufgaben

Das beginnt schon beim Equipment. „Viele Familien haben keinen PC oder Laptop“, weiß Keller. Handys sind fürs Homeschooling nicht geeignet. Das erlebt auch Sabrina Mollenhauer. Ihr Ältester geht in die dritte Klasse. Alle zwei Wochen holt sie in der Grundschule Aufgaben ab, die erledigt werden müssen. „Wir haben keinen Drucker und keinen Computer, zum Glück geht es oft auch ohne“, erzählt sie. Doch Zusatzaufgaben und spezielle Lernprogramme, die nur am PC durchgeführt werden können, fallen für den zehnjährigen Maxim weg.

#SHbleibtstark: So können Sie helfen Mit dem Projekt #SHbleibtstark will unsere Zeitung den Zusammenhalt in der Krise und darüber hinaus fördern. Auf KN-online bündeln wir alle Hilfs- und Unterstützungsangebote. Zudem haben wir gemeinsam mit der Diakonie Schleswig-Holstein eine Spendenaktion für bedürftige Familien mit Kindern gestartet. Oft fehlt das Geld für ein Mittagessen. Manchmal mangelt es an Babykleidung, Hygieneartikeln oder einer Prepaid-Karte für den digitalen Unterricht. Wer in Not geratenen Familien helfen möchte, kann hier spenden: Diakonisches Werk Schleswig-Holstein bei der Evangelischen Bank eG unter der IBAN: DE 48 5206 0410 0406 4038 24, Stichwort: Corona-Familienhilfe. Für eine Spendenbescheinigung geben Sie bitte Ihren Namen und Ihre Adresse an. Unter der Nummer 0800-7662476 ist ein kostenfreies Service-Telefon geschaltet (Mo-Do von 9-12 Uhr und 13-16 Uhr, Fr von 9-13 Uhr).

Homeschooling mit zwei Jungs problematisch

Aber vor allem sei es der Umstand des Homeschoolings an sich, der problematisch ist. Drei bis vier Stunden täglich müsste Maxim eigentlich an seinen Schulaufgaben sitzen. „Das ist nicht machbar“, sagt Mollenhauer. Denn die Mutter müsste sich dabei die ganze Zeit auf den Schuljungen konzentrieren, ihm bei den Aufgaben helfen, erklären. „Er lernt nicht so schnell und braucht länger, um etwas zu verstehen. Aber ich bin keine Lehrerin“, sagt die zweifache Mutter. Außerdem ist da noch der Sechsjährige, der erst in diesem Sommer eingeschult wird. „Der ärgert seinen großen Bruder gerne, kommt in die Küche und stört ihn bei den Schulaufgaben“, erzählt Mollenhauer. „Ich kann ja nicht einfach sagen, geh raus und klingel bei deinen Freunden.“

Ein Tag Schule im Mai wegen Corona

Zwei Jungs, die seit Wochen kaum noch Kontakte zu Gleichaltrigen haben – das gehe nicht spurlos an den Kindern vorbei, weiß die Mutter. „Bei Michel denke ich, dass er sich zurückentwickelt hat. Ich bin mir nicht sicher, ob er dieses Jahr den Sprung in die Schule schafft“, sagt sie. „Er ist ein schwieriges Kind und braucht die Routine.“ Der Einfluss der Lehrer und Erzieher fehle genauso wie das Spielen mit den Freunden. Am 25. Mai darf Maxim für einen Tag in die Schule gehen. „Ein Tag ist wie nichts“, sagt seine Mutter, die hofft, dass es im kommenden Schuljahr wieder einen regelmäßigen Schulalltag geben wird.

Ziel ist die Vollbeschäftigung

Denn Sabrina Mollenhauer hat ein großes Ziel: Sie möchte ab September in Vollzeit für die Reinigungsfirma arbeiten, bei der sie derzeit nebenbei jobbt. Sie will nicht länger vom Jobcenter abhängig sein. Auch wenn der Verdienst nicht so viel höher sein werde als die Sozialhilfe: „Es ist meins. Ich möchte unbedingt mein eigenes Geld verdienen.“ Die 34-Jährige hat keine Ausbildung und nach reiflicher Überlegung beschlossen, das auch künftig nicht nachzuholen. Geld verdienen sei erst mal wichtiger.

Corona-Krise : Geld wird knapper, alles wird teurer

Wie wichtig Geld ist, das habe sie vor allem seit der Corona-Krise gemerkt. „So ab dem 22. des Monats wird es eng im Portemonnaie“, sagt sie. Rund 400 Euro bleiben ihr und ihren Söhnen im Monat zum Leben. „Dann kann es eben mal eine Woche lang kein Obst geben. Das ist zwar traurig, aber nicht zu ändern“, sagt Mollenhauer, die nur frisch kocht. Doch die Lebensmittel sind gerade in dieser schwierigen Zeit teurer geworden. Und genau da setzt die Hilfe der Diakonie zusammen mit #SHbleibtstark an: Menschen wie Sabrina Mollenhauer bekommen auf unbürokratischem Wege Gutscheine für Lebensmittel und Kleidung. „Wir verteilen auch Laptops, wenn wir günstige bekommen“, sagt Friedrich Keller. Doch auch die seien zurzeit nur schwer zu kriegen, erst recht zu günstigen Preisen. Sabria Mollenhauer steht jedenfalls ganz oben auf der Liste. Keller ist optimistisch: „Ich denke, dass wir da was machen können.“

