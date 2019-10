Henstedt-Ulzburg

Bis zur großen Vorstellung am kommenden Freitag hüllt die SPD in Henstedt-Ulzburg sich in Schweigen, will weder verraten, woher ihre Kandidatin kommt, und schon gar nicht, wer sie ist. Auch ob sie SPD-Mitglied ist, wurde nicht bekannt gegeben. Fest steht, dass die SPD nach einer öffentlichen Ausschreibung der Partei acht Bewerber sichten konnte. Ob die Kandidatin dabei war, wurde bislang nicht verraten.

Amtsinhaber tritt wieder an

Amtsinhaber Stefan Bauer (parteilos) wird also nicht alleine in den Wahlkampf gehen. Der 50-Jährige hatte angekündigt, gerne weiter Chef der Verwaltung bleiben zu wollen. Die Wahl des Henstedt-Ulzburger Bürgermeisters findet am 1. März statt. Die Amtszeit von Bauer endet am 31. Mai 2020.

Kein Signal der anderen Fraktionen

Die anderen Fraktionen in Hensted-Ulzburg CDU, Bündnis 90/Die Grünen, FDP, WHU und BFB haben bisher nicht bekannt gegeben, ob sie mit eigenen Kandidaten in den Wahlkampf gehen werden. Bewerber müssen sich bis zum 6. Januar um 18 Uhr bei Gemeindewahlleiter Colja Peglow melden.

