Henstedt-Ulzburg

Sie weiß was sie will und hat ihr Ziel vor Augen: Ulrike Schmidt, geboren und aufgewachsen in Preetz und derzeit in Eutin wohnend, will neue Bürgermeisterin von Henstedt-Ulzburg werden. Am Freitagmittag stellten SPD-Ortsvorsitzende Martina Kunzendorf und der SPD-Fraktionschef Horst Ostwald die 46-jähri...