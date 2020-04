Die SPD in Bad Segeberg hat eine überraschende Initiative zu den nach wie vor kontrovers diskutierten Straßenausbaubeiträgen gestartet; genauer zu der Frage: Wer bezahlt wie viel? Der Ortsverein fordert, die Konzepte vor einer endgültigen Entscheidung noch einmal mit den Einwohnern zu diskutieren.

SPD will eine öffentliche Diskussion

Von Thorsten Beck