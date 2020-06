SPD und Grüne in Bad Bramstedt lassen nicht locker. Mit einer Resolution wollen sie die in ihren Augen zu teure und ineffektive Ganztagsbetreuung samt Buspendelverkehr in Weddelbrook verhindern. Stattdessen sollte mithilfe eines Förderprogramms die Grundschule am Storchennest rasch ausgebaut werden.