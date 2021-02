Schmalensee

Schon Mitte Januar hatte Christopher Brust, 2. Vorsitzender des SV Schmalensee, die seit März 2020 vorangemeldeten Lauffreunde darüber informiert, dass man den Knicklauf, der mit seiner traditionell frühen Terminierung im Jahr so etwas wie der Auftakt der Volkslaufsaison im Kreis Segeberg ist, Ende des Monats auf den Prüfstand bringen wolle. Und das allein angesichts der Pandemie-Entwicklung.

Entscheidung zur Absage in Online-Sitzung

Am Dienstagabend nun trat der SVS-Vorstand zu einer digitalen Sitzung zusammen und fällte die Entscheidung, die 18. Auflage des im Vorjahr zunächst vom Frühjahr auf den Herbst verschobenen und dann abgesagten Knicklaufs auch im Jahr 2021 nicht zu veranstalten.

"Die gültige Landesverordnung bleibt bis 14. Februar bestehen. Wir glauben nicht, dass mit den dann folgenden Maßnahmen Laufwettbewerbe wieder gestattet werden. Zwar hat die Landesregierung am 26. Januar einen Perspektivplan für Schleswig-Holstein vorgelegt, aber dieser besitzt einerseits noch keinerlei Rechtskraft, und sieht andererseits eine stabile Inzidenz von 35 oder weniger Fällen an 21 aufeinanderfolgenden Tagen vor, ehe Sportveranstaltungen wieder durchgeführt werden dürfen. Bei allem Optimismus: Es ist sehr unwahrscheinlich dies bis zum geplanten Knicklauf-Termin am 14. März zu erreichen", begründet Henning Pape, 1. Vorsitzender des Vereins, die Entscheidung für eine Absage.

Kreis Segeberg vom nötigen Inzidenzwert noch weit entfernt

Am Dienstag lag die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Segeberg mit einem Wert von über 90 tatsächlich weit entfernt vom geplanten Richtwert für Wettkämpfe.

Laut Mitteilung des Vereins auf seiner Homepage www.svschmalensee.de war für den Lauf 2021 noch keine Anmeldemöglichkeit freigeschaltet. Alle Meldungen, die bereits für 2020 vorgelegen hatten, würden weiterhin gültig bleiben. Lediglich eine einfache Neumeldung sei im nächsten Jahr notwendig. Wer bereits seine Startgelder entrichtet hatte, müsse aber 2022 nicht nochmals zahlen. Es werde abgeglichen, ob schon eine Meldung aus 2020 vorliege.

Termin für den Knicklauf 2022 steht noch nicht fest

Festhalten will der SV Schmalensee an der traditionellen Terminierung: Für 2022 wird eine Durchführung des 18. Knicklaufs am vorletzten (20.) oder letzten (27.) Sonntag im März angepeilt.