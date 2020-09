Todesfelde

Das Okay vom Ordnungsamt war schon da. Das Gesundheitsamt des Kreises Segeberg bemängelte nur Kleinigkeiten am Konzept, mit dem der SV Todesfelde in Corona-Zeiten ein DFB-Pokalspiel im Joda Sportpark möglich machen will. Am Mittwoch kam auch das grüne Licht von der Gesundheitsbehörde. "Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir am 12. September gegen den VfL Osnabrück aus der 2. Bundesliga ein echtes Heimspiel bestreiten können!", sagt der 46-jährige Gothmann.

SV Todesfelde setzt sogar auf Fankulisse

Sogar mit Fans. "Ich kenne die zusätzliche Ersatzverordnung zur Landesverordnung für Veranstaltungen fast auswendig", lacht der selbstständige Fliesenleger Gothmann, für den das Hobby Fußball-Funktionär derzeit beinahe ein Fulltime-Job ist. "Für uns entscheidend ist Paragraf 5." Danach sind maximal 500 Veranstaltungsbesucher erlaubt. "Die Betonung liegt auf Besucher. Personal, Ordnungsdienst, die Mannschaften mit ihrem Stab, Medienvertreter, Polizei oder Rettungsdienst kommen dazu und belasten das Kontingent nicht."

Wohl aber Reservierungen für die Osnabrücker und weitere Delegationen wie zum Beispiel vom DFB. "Osnabrücker Fans dürfen ja nicht kommen. Realistisch ist, dass wir 320 bis 350 unserer eigenen Leute in das Stadion lassen dürfen", sagt Gothmann. Einen freien Verkauf von Tickets wird es nicht geben. "Wir werden die Karten nach bestem Wissen und Gewissen so fair wie es nur geht vergeben", betont der Schwisseler Gothmann.

Selbst das Trikot wird DFB-geprüft

Es gibt unglaublich viel, das bedacht und erledigt werden muss. Ein Detail: Das Trikot muss dem DFB vorgelegt werden. Dort wird nicht nur geprüft, ob die Logos auf dem Dress der Todesfelder die richtige Größe haben. Die Werbepartner werden gecheckt, ob ihr Geschäft den DFB-Richtlinien entspricht.

Nur der Schriftzug Joda Sportpark am Eingang zur Arena wird am Spieltag zu sehen sein. "Weil es der Stadionname ist. Alles andere an Werbung wird abgehängt und von mobilen Banden mit den Schriftzügen der Partner des DFB ersetzt", erläutert Gothmann.

Mannschaft muss weiter auf Corona getestet werden

Der Aufwand ist immens. Die Mannschaft, Trainer und Betreuer wurden bereits zwei weitere Male auf das Coronavirus getestet. "Bis zum Spiel müssen vier Tests negativ sein, der letzte Abstrich darf nicht länger als 48 Stunden vor dem Anpfiff entnommen werden", erklärt Gothmann.

Auf der Anlage wird es – nicht nur um die Abstandsregeln einhalten zu können – erhebliche bauliche Veränderungen geben. Die Ersatzbänke beispielsweise müssen auf die andere Längsseite des Spielfeldes. Um ausreichend Sitzplätze ausweisen zu können, ist eine mobile Tribüne erforderlich.

Eiserner Wille, alle Hürden zu meistern

Andere Amateurvereine haben ihr Heimrecht an die Profi-Klubs abgegeben. Warum nicht auch der SV Todesfelde? "Weil wir so etwas bei uns hinbekommen!", betont Gothmann. Vereinschef Holger Böhm sprach unlängst von einer Herkulesaufgabe, die es zu bewältigen gelte. "Aber wir sind Herkules!", sagte er stolz mit Blick auf die vielen Ehrenamtlichen, die sich im und für den SV Todesfelde engagieren.

Und dann, so Gothmann, wäre da ja auch der Heimvorteil. "Wir wollen unserer Mannschaft die Möglichkeit geben, dieses bisher einmalige Erlebnis vor ihren Fans im eigenen Stadion zu erleben. Das wird die Jungs beflügeln." Er beginnt zu träumen: "Ich bin kein Fantast. Natürlich ist es unwahrscheinlich, dass wir den VfL Osnabrück aus dem Pokal werfen. Aber nicht unmöglich. Unsere Truppe hat schon mit dem 3:2 im Landesfinale gegen den Drittligisten VfB Lübeck in Bad Malente Unmögliches möglich gemacht."

