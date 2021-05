Todesfelde

Die Frist war knapp bemessen, aber der Fußball-Nordverband hat geantwortet. Der Allianz der Vereine, die scharf kritisiert hatte, dass in Sachen Aufstieg in die Regionalliga über die Köpfe der Oberliga-Klubs hinweg Fakten geschaffen worden wären, wurde eine längere Abhandlung zugestellt. "Darin wird umfassend auf unseren Fragenkatalog eingegangen. Die meisten Argumente, warum im Gegensatz zur ebenfalls abgebrochenen Saison 2019/20 kein Oberligist aufsteigen darf, beziehen sich auf die Rechts- und Spielordnung", erklärt SV Todesfeldes Vorsitzender Holger Böhm, dessen Verein sich dem 1. FC Germania Egestorf/Langreder, SV Ramlingen/Ehlershausen, Heeslinger SC, VfL Oldenburg (alle Niedersachsen) sowie dem SV Brinkum (Bremen) angeschlossen hatte.

SV Todesfelde zieht einen Schlussstrich

"Die Materie ist komplex. Es gibt wahrscheinlich Punkte, bei denen man vor dem Sportgericht einhaken könnte. Aber der SV Todesfelde zieht einen Schlussstrich. Sollten ein oder mehrere Vereine den Rechtsweg beschreiten, wären wir nicht dabei. Wir konzentrieren uns nun auf die Landespokalspiele sowie die neue Saison in der Oberliga Schleswig-Holstein."

Die Todesfelder hatten sich entgegen ursprünglicher Absicht der Allianz angeschlossen. "Zum einen ging es um Wertschätzung gegenüber Mannschaft, Staff und Fans, die den Aufstieg verdient gehabt hätten", erklärt Böhm. "Zum anderen wollten wir uns nicht gefallen lassen, wie der von Günter Distelrath aus Salzgitter geführte Nordverband mit uns umgegangen ist."

Oberligisten wurden nicht gefragt

Mit den Oberligisten sei während der Entscheidungsfindung nicht gesprochen worden, mit den Regionalligisten dafür umso öfter. "Die Viertligisten haben sich dafür ausgesprochen, in der nächsten Serie unter sich zu bleiben. Aber die Staffeleinteilung ist doch kein Wunschkonzert!"

Einmal in Rage, legt Böhm nach: "Erst haben wir überhaupt keine schriftliche Begründung vom Nordverband für das 'Nein' zum Aufstieg erhalten, dann kommt am Tag des Fristendes der Antwortkatalog. Es wirkt so, als hätte dieses Schreiben dort schon länger fertig auf dem Rechner gelegen", spekuliert Böhm. "Und am selben Tag erhält der SV Todesfelde auch noch die Nachricht, dass der Antrag für die Regionalliga-Lizenz keinen Bestand mehr hätte und uns die Gebühr von 3000 Euro zurückerstattet werde. Ein Schelm, der Böses dabei denkt..."

Termine für Landespokalspiele stehen

Vor dem Hintergrund stark sinkender Corona-Inzidenzzahlen hat der Schleswig-Holsteinische Fußballverband (SHFV) einen Rahmenterminplan für die ausstehenden Landespokalspiele erstellt. "Es wird auch Zeit, dass es mit dem Fußball wieder losgeht. Hoffentlich gibt es grünes Licht von der Politik", sagt Böhm, der den SHFV ausdrücklich lobt: "Da wird mit Umsicht für die Vereine gearbeitet."

Laut Plan soll Titelverteidiger SV Todesfelde am Mittwoch, 16. Juni, das Achtelfinale beim Landesligisten SG Geest 05 nachholen. Im Falle des Weiterkommens würde am Sonnabend, 19. Juni, Regionalligist Heider SV warten. In der Woche danach sollen die beiden Halbfinalpartien ausgetragen werden. Das Endspiel soll am Wochenende 26./ 27. Juni oder spätestens am Dienstag, 29. Juni, stattfinden. Am 1. Juli muss Schleswig-Holstein seinen Teilnehmer am DFB-Pokal melden.

Vorbereitung der SVT-Kicker läuft

"Noch sind alle Termine unter Vorbehalt", sagt Todesfeldes Teammanager Timo Gothmann. "Wir warten die nächste Corona-Landesverordnung ab", ergänzt Klaus Schneider, Spielausschuss-Vorsitzender im SHFV.

"Sollten wir spielen dürfen, wären wir vorbereitet. Die Jungs treffen sich wöchentlich zu mindestens drei Einheiten im Joda-Sportpark", erklärt Gothmann. "Wir halten uns dabei strikt an die Abstands- und Hygieneregeln. Immerhin dürfen wir nun ja wieder in Zehnergruppen mit Kontakt trainieren. Es wäre toll, wenn es mit dem Landespokal endlich ein Ziel geben würde, für das man trainiert."