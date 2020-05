SVHU-Frauen wollen endlich trainieren

Henstedt-Ulzburg

Als die Corona-Pandemie den Spielbetrieb Mitte März zum Erliegen brachte, führte die Elf von Trainer Christian Jürss die Tabelle der Regionalliga Nord mit elf Zählern Vorsprung auf Hannover 96 an. Der Titelgewinn ist nicht viel mehr als Formsache, auf die Meldung zur deutschlandweiten 2. Bundesliga wurde aber verzichtet.

Am Donnerstag, 14. Mai, wird das Präsidium des Nordverbandes das nächste Mal beraten, ob die Saison zu retten ist. "Ich denke, die Spielzeit irgendwie doch durchzuziehen, macht keinen Sinn", bezieht Jürss eindeutig Stellung. "Man sollte wie der Landesverband von Schleswig-Holstein die Runde für beendet erklären, die Abschlusstabelle nach der Quotientenregel berechnen und auf Absteiger verzichten. Für uns würde sich nichts ändern, aber die Hängepartie wäre endlich vorbei."

Hoffen auf den Trainingsstart und den Sieg im Landespokal

Jürss hofft, mit seinem Team in dieser Woche die Trainingsarbeit wieder aufnehmen zu können. Natürlich unter Wahrung der Hygiene- und Abstandsregeln. "Die Vielfalt der möglichen Übungen ist stark eingeschränkt und nur wenig erinnert an den Fußball, wie wir ihn lieben. Trotzdem freuen sich alle auf das Wiedersehen", sagt Jürss. Der SVHU will nicht kalt erwischt werden, wenn plötzlich doch Spiele angesetzt werden sollten. "Das ganz wichtige Endspiel um den Landespokal gegen Holstein Kiel ist ja auch noch ohne Termin", erklärt Jürss. "Wir möchten unbedingt in den DFB-Pokal."

Der Blick des SVHU-Trainers ist längst auch auf die Saison 2020/21 gerichtet. "Wir werden eine schlagkräftige Mannschaft aufbieten können", ist der Berufsschullehrer überzeugt. In der die kroatische Nachwuchsnationalspielerin Martina Taritas fehlen wird. "Sie geht zurück nach Kroatien, um dort zu studieren", bedauert Jürss. " Martinas Weggang ist menschlich und sportlich ein Verlust. Sie hat sich zu einer der besten Außenverteidigerinnen in der Regionalliga entwickelt."

Rücktritt vom Rücktritt: Linda Ottlinger bleibt

Dagegen hat Linda Ottlinger ihre Pläne geändert. Die 28-Jährige vollzieht den Rücktritt vom Rücktritt. Eigentlich wollte die Mittelfeldspielerin ihre Schuhe an den Nagel hängen. "So, wie es jetzt ist, hatte sie sich ihr Karriereende nicht vorgestellt. Deshalb hängt Linda noch eine Saison dran", erklärt Jürss, der vier Zusagen von externen Spielerinnen in der Tasche hat. "Zum jetzigen Zeitpunkt darf ich in Absprache mit den abgebenden Vereinen aber keine Namen nennen", sagt Jürss.

