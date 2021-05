Hasenmoor

Am Freitag, 3. September, ab 20 Uhr will der Künstler Joris seine Fans beim Strandkorb Open Air auf dem Flugplatz Hartenholm in der Gemarkung Hasenmoor unterhalten. Das kündigte der Veranstalter, das Unternehmen Hockeypark Betriebs GmbH aus Mönchengladbach, am Mittwoch an. Der Vorverkauf ist gestartet (www.strandkorb-openair.de).

Der 31-jährige Joris Ramon Buchholz ist inzwischen eine feste Größe im Kreise der deutschsprachigen Liedermacher. Bereits früh entwickelte er eine Leidenschaft für die Musik. Seit 2014 hat er einen Plattenvertrag. Zu seinen Hits gehört "Herz über Kopf".

Im August und September wird es musikalisch auf dem Flugplatz

Joris reiht sich ein in die mittlerweile sehr lange Liste mit Musikern, die im August und September nach Hasenmoor kommen. Vor maximal 1500 Zuschauern in 750 Strandkörben werden die Künstler ihre Shows präsentieren.

Es treten auf Max Giesinger, Rea Garvey, die Coverband "God Save the Queen", Hämatom, Philipp Poisel, Element of Crime, Culcha Candela, Joy Denalane, Jan Delay & Disko No.1, Helge Schneider & The Snyders, Max Mutzke, Doro Pesch, Gregor Meyle & Band, Sasha, die Olé-Partyreihe mit "Hartenholm Olé", Die Söhne Hamburgs, Milow, Johannes Oerding, Wirtz "unplugged II", Pietro Lombardi und Fritz Kalkbrenner.