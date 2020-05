Säugling ausgesetzt: Mutter (26) in psychiatrischem Krankenhaus

Norderstedt

Mitten auf dem Gehweg am Cordt-Buck-Weg nahe einer Kindertagesstätte in Norderstedt ( Kreis Segeberg) hat eine junge Frau in der Nacht zum Sonnabend ein Kind entbunden. Ein Passant (30) hörte später den wimmernden Säugling und rettet ihn. In der Nacht zum Sonntag kann die Polizei die Mutter festnehmen. Eine 26-jährige Deutsche aus Norderstedt. Sie ist nun in einem psychiatrischen Krankenhaus. Gute Nachrichten gibt es zum Baby.

„Der Zustand des Kindes ist stabil und es ist auf dem Weg der Besserung.“ Der wimmernde Frischgeborene war in der Nacht zum Sonnabend - eingewickelt in eine blaue Wolldecke - von einem Passanten in einem Gebüsch gefunden worden. Das Kind war stark unterkühlt. Es wurde ins Krankenhaus nach Hamburg gebracht. Den Spuren zufolge hatte die Mutter das Kind in unmittelbarer Nähe auf dem Gehweg zur Welt gebracht.

Hintergründe sind weiter unklar

Von der Mutter fehlte zunächst jede Spur. Nach einem Hinweis aus ihrem Bekanntenkreis konnte die 26-Jährige in der Nacht zu Sonntag festgenommen werden. Unmittelbar danach wurde die 26-Jährige von einem Arzt untersucht.

Der Mutter aus Norderstedt wird versuchter Totschlag vorgeworfen. Gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Kiel ermittelt die Polizei derzeit die Hintergründe der Tat.

