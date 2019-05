Öfter mal was Neues: Auf der B206 in Bad Segeberg lagen am Sonnabend plötzlich Hunderte von toten Fischen - wenn nicht gar mehr. Wie sie dort hingekommen sind, weiß niemand. Mögliche Zeugen können sich unter 04551/8840 bei der Polizei melden, damit die Ermittler sich den Verursacher angeln können.