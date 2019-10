Zwerg-Sussex, Französische Kröpfer und Warzenenten hockten oder standen am Wochenende in Käfigen, die in langen Reihen in der Marschweghalle in Kaltenkirchen aufgebaut waren. Anja und Andreas Puls aus Klein Nordende betrachteten die ausgestellten Tiere; sie halten Zwerghühner.