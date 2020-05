Corona bremst Traum von Segebergern aus

Bad Segeberg

Los Angeles, Hollywood. Das Traumziel vieler Schauspieler - und seit über 20 Jahren die Austragungsstätte für die World-Championchips of Performing Arts, der WM der darstellenden Künste. Jedes Jahr nehmen Hunderte Künstler aus aller Welt daran teil, es gibt wertvolle Stipendien unter anderem für die Schauspiel- und Gesangsausbildung zu gewinnen. Ein Titel kann Türen öffnen.

Seit Kindertagen stehen die Geschwister auf der Bühne

Als Darsteller arbeiten und davon leben zu können. Das ist Plan A für die Geschwister Kiara (22) und Keno (16) Fakhoury aus Bad Segeberg. Doch neue Aufträge zu bekommen, ist ein hartes und nicht immer faires Geschäft.

Schon als kleines Kind, als sie bei einem Kostümwettbewerb auf der Bühne stand, wusste Kiara Fakhoury, dass sie Schauspielerin werden möchte. "Ich wollte dann unbedingt in eine Agentur", erinnert sich die 22-Jährige.

Anfang in einer Kinder- und Jugendagentur

Mutter Tanja ließ das Kind gewähren. Aber eigentlich in der Annahme, dass sich der Wunsch wie wohl bei den meisten Kindern irgendwann in Luft auflösen würde. Doch das tat er nicht. Und das, obwohl Kiara auch immer wieder Absagen erfahren musste. Stattdessen rückte der jüngere Bruder Keno eher zufällig ins Rampenlicht bei einem Casting der großen Schwester.

"Ich bin da so reingerutscht", sagt Keno Fakhoury. Als Zwölfjähriger wurde er unter anderem für den Film "Unter der Haut" gecastet. Er spielt dort den Bruder der Hauptfigur zu Kindertagen. Auch in zwei Folgen der Kinderdetektivserie "Die Pfefferkörner" hat der Schüler mitgespielt.

Nach dem Abi auf die Schauspielschule

Wo es sich anbietet, stehen beide Geschwister auf der Bühne. Sie haben mehrfach bei den Karl-May-Spielen mitgewirkt. Weil Kiara Fakhoury auch nach dem Abitur mit 17 nichts anders wollte, als Schauspielerin zu werden, und immer an sich gearbeitet hat, durfte sie auf die Freie Schauspielschule Hamburg gehen.

"Die Bedingung war, dass sie auch etwas Bodenständiges macht", sagt Mutter Tanja Fakhoury. Die Schauspielschule hat die 22-Jährige 2019 nach drei Jahren abgeschlossen. Neben dem Versuch, als Schauspielerin Fuß zu fassen, studiert sie zudem Wirtschaftsinformatik im Fernstudium.

"Aber das ist nur Plan G", sagt Kiara Fakhoury, die vergangenes Jahr eine Fernsehrolle im Ostsee-Krimi ergattert hat und während des Studiums 2018 mit den Hamburger Kammerspielen auf Tournee gehen durfte. Außerdem spielte sie vergangenen Sommer im Krimi auf der Freilichtbühne Lübeck mit.

Qualifikation für die Weltmeisterschaft in L.A .

Doch Rollen zu bekommen ist ein schweres Geschäft. "Man schreibt immer wieder die Casting-Agenturen an", berichtet Kiara Fakhoury. Von den allermeisten komme keine Antwort. Man müsse immer dran bleiben. Umso größer war die Freude, als sie erfolgreich war beim Casting für das deutsche Team bei der WM der darstellenden Künste.

"Es wurden so viele Bewerber in allen möglichen Großstädten in Deutschland gecastet", sagt die junge Frau. Auf einem Zertifikat steht es schwarz auf weiß: Sie ist dabei. Auch Bruder Keno hat es in die National-Auswahl geschafft. Ende Juli sollte es losgehen nach Kalifornien. "Wir waren noch nie in den USA."

Corona-Pandemie bremst den Traum aus

Dann allerdings breitete sich das Coronavirus aus in Europa und den USA. Grenzen wurden dicht gemacht. Alles Hoffen half schließlich nichts: Vor kurzem wurde den beiden vom Deutschen Nationalteam mitgeteilt, dass der Wettbewerb dieses Jahr nicht wie gewohnt stattfinden kann.

"Die Enttäuschung war wirklich groß", sagt Keno Fakhoury. Denn an mehreren Tagen hätte es in L.A. für die Teilnehmer mehrere Chancen gegeben, ihr Talent zu beweisen, aufzufallen. Unter anderem in Gesang und Schauspiel, dazu in zahlreichen Unterkategorien: Drama, TV/Fernsehen, Comedy. Unterteilt nach mehreren Altersklassen können die Teilnehmer der WM wertvolle Stipendien gewinnen für Workshops und Schauspielschulen in den USA.

Digitale Weltmeisterschaft

Keno und Kiara Fakhoury waren dabei sich vorzubereiten, eigene Beiträge für mehrere Kategorien zu schreiben und zu üben. Vor allem in Gesang und verschiedenen Schauspielkategorien wollen sie mitmachen. 60 Sekunden hat jeder Teilnehmer pro Kategorie Zeit sich zu präsentieren. "Da muss man herausstechen", weiß Kiara Fakhoury, die sich einen Schub erhofft hatte für ihren Traum.

Doch noch ist nicht alles vorbei. "Es soll einen digitalen Wettbewerb geben", sagt sie. Bisher sei nicht ganz klar, wie das ablaufen wird, ob live oder per Video. Im Keller haben die Geschwister einen Probenraum und Aufnahmeequipment. Außerdem sei auch jetzt schon klar: "Wer sich in diesem Jahr qualifiziert hat, darf auch nächstes Jahr mitmachen." Der Traum von L.A. ist also noch nicht ausgeträumt.

