In diesem Jahr feiern die Volkshochschulen Deutschlands ihr 100-jähriges Bestehen. Die VHS Bad Bramstedt startete am 15. Januar 1959 mit ihrem Programm, also vor 60 Jahren. Dieses Jubiläum kann die VHS möglicherweise mit dem Umzug in größere Räume am Lohstücker Weg verbinden.