Neonazis machen sich in Schleswig-Holstein breit

Bad Segeberg

Nachdem ihr mutmaßlich führender Kopf, der 45-jährige Bernd T., zuletzt schon mehrfach ganz gezielt Kontakt zu Jugendlichen in Bad Segeberg gesucht hat, sind nun an mehreren Stellen im Stadtgebiet unterschiedliche Aufkleber mit rechten Inhalten aufgetaucht. Platziert haben Unbekannte sie vor allem an Türen, hinter denen Ausländer leben.

Will Bernd T. den Aryan Circle in Schleswig-Holstein etablieren?

Zum einen wird unter dem Aufruf „Es ist Zeit zu handeln“ für eine Mitgliedschaft im sogenannten „Aryan Circle“ geworben. Bernd T. steht bei den Ermittlungsbehörden im Verdacht, einen deutschen Ableger der aus den USA kommenden Bewegung etablieren zu wollen und dafür in erster Linie junge Gefolgschaft zu suchen. Eine E-Mail-Adresse und ein Postfach in Bad Segeberg sind ebenfalls vermerkt.

Die zweite Botschaft, die wiederholt verbreitet worden ist, richtet sich unter dem Deckmantel des Tierschutzes gegen „ Tierquälerei“, genauer gegen das religiöse Schächten.

Lesen Sie auch: Es geht um knallharten Rechtsextremismus

„Diese Aufkleber sind uns bekannt“, sagte Polizeihauptkommissarin Silke Westphal. „Wenn möglich werden Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung gefertigt, sofern der Tatbestand diesbezüglich begründet werden kann.“ Mögliche weitere Straftatbestände würden in Zusammenarbeit mit dem Kommissariat 5 und der Staatsanwaltschaft in Kiel „immer mit geprüft“.

Aufkleber-Aktion sorgt für Unruhe und Angst in Bad Segeberg

Unter den betroffenen Migranten hat die Aktion bereits Unruhe und zum Teil auch Angst ausgelöst, wie eine örtliche Rechtsanwältin schildert. Ein junger Syrer hatte sie auf die Aufkleber an seiner Wohnung aufmerksam gemacht: „Ich war total schockiert darüber, was hier in der Stadt gerade passiert.“

Dreh- und Angelpunkt der Rechten im Raum Segeberg ist mit Bernd T. ein Mann, der eine lange extremistische, zum Teil auch kriminelle Vorgeschichte hat. Schon Ende der 1990er-Jahre war er einer der Anführer der „Kameradschaft Nordmark“ mit über 100 Mitgliedern. Damals war die rechte Szene im Stadtbild sehr präsent; eine Bad Segebergerin galt damals als eine der intellektuellen Vordenkerinnen der „neuen Rechten“. Sie war es auch, die öffentliche Demonstrationen bei den Behörden anmeldete.

Bernd T. war Mitbegründer von "Sturm 18 e.V."

Nach dem Umzug ins hessische Kassel machte Bernd T. sich als Mitgründer des Vereins „Sturm 18 e.V.“ einen Namen bei den Verfassungsschützern. Die Ziffern 1 und 8 stehen dabei für die Buchstaben A und H ( Adolf Hitler) im Alphabet. Während dieser Zeit soll er Kontakt zum „Nationalsozialistischen Untergrund“ ( NSU) um Beate Zschäpe gehabt haben. Seit Kurzem wird er von den Ermittlungsbehörden zudem indirekt mit dem Attentat auf den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke in Verbindung gebracht. Dabei gehe es um persönliche Bekanntschaften.

In Bad Segeberg hatte Bernd T. im Jahr 1993 mit einem Mittäter einen Obdachlosen zu Tode geprügelt und war dafür zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden. Später gab es Ermittlungen und Verurteilungen unter anderem wegen Verstößen gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz, gefährlicher Körperverletzungen, Bedrohungen und Beleidigungen.

Seit Juni soll der 45-Jährige nun angeblich Chef des deutschen Ablegers des „Aryan Circle“ (AC) sein und zudem Kontakte zu einem ebenfalls polizeibekannten Neonazi aus dem Segeberger Umland pflegen. Dieser Mann soll sich mit seiner Organisation dem AC bereits offiziell angeschlossen haben. Dem Umfeld der beiden werden aktuell ein knappes Dutzend Personen zugerechnet.

„Wir haben das alles natürlich im Blick“, betonte Polizeisprecherin Westphal. Die Ordnungshüter setzen nach ihren Angaben vor allem auf stärkere öffentliche Präsenz.

Weitere aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Segeberg lesen Sie hier.