Den Weihnachtsbraten perfekt zubereitet aus dem Automaten ziehen und nur noch zu Hause in den Backofen schieben und den Gästen servieren: Das gibt’s. In Bad Segebergs Südstadt ist eine solche Verkaufsstelle gerade von Geflügelbauer Frank Gadow in Betrieb genommen worden, direkt am "Mones".