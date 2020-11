Der Sachschaden hält sich in Grenzen, der Zorn und die Betroffenheit sind hingegen groß. Der neue, rund eine Viertelmillion Euro teure Mehrgenerationen-Spielplatz an der Straße Im Streem in Wahlstedt ist noch nicht einmal eingeweiht – da ist er bereits zum Ziel sinnloser Zerstörungswut geworden.