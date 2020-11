Der Umzug der Nachmittagsbetreuung von der Grundschule am Storchennest in die Weddelbrooker Dorfschule ist vom Schulverband Bad Bramstedt bis auf Weiteres abgesagt. Grund ist ein Antrag des Trägervereins, dem das Personal fehlt, und weil in den Bussen die Corona-Bedingungen nicht eingehalten würden.