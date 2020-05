Mariola Mikloweit (17) aus Henstedt-Ulzburg nimmt derzeit an einem Schüleraustausch in China teil. Seit August 2019 lebt sie bei ihrer Gastfamilie in Zhengzhou, Hauptstadt der Provinz Henan. Aufgrund der Corona-Krise verläuft ihr Aufenthalt nun anders als geplant. KN-online hat mit ihr gesprochen.